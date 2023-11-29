https://crimea.ria.ru/20231129/sily-pvo-otrazili-ataku-bespilotnika-na-moskvu-1133163940.html

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Российские военные отразили атаку беспилотника, который летел в сторону Москвы. Вражеский дрон был сбит над Подольским городским округом Московской области,... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T08:06

2023-11-29T08:06

2023-11-29T08:09

министерство обороны рф

московская область

москва

пво

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

обстрелы всу

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Российские военные отразили атаку беспилотника, который летел в сторону Москвы. Вражеский дрон был сбит над Подольским городским округом Московской области, сообщили в Минобороны."29 ноября в 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области", - сказано в сообщении.Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что дрон летел в сторону столицы. "Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.27 ноября российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Рязанью.ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные российские регионы с помощью дронов. В Ростовской области ПВО утром в понедельник сбили украинский беспилотник самолетного типа. В ночь на 26 ноября была отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Белгородскую и Тульскую области. В этот же день Минобороны России сообщили об уничтожении двух переоборудованных украинских ракет С-200 над Азовским морем.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресеньеГлава СБУ угрожает новыми ударами по Крымскому мостуИнфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на Белгородчине

https://crimea.ria.ru/20231124/nad-krymom-unichtozheno-13-bespilotnikov-1133022764.html

московская область

москва

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, московская область, москва, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, обстрелы всу, новости, безопасность