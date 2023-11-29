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Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Российские военные отразили атаку беспилотника, который летел в сторону Москвы. Вражеский дрон был сбит над Подольским городским округом Московской области,... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T08:06
2023-11-29T08:09
министерство обороны рф
московская область
москва
пво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
обстрелы всу
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Российские военные отразили атаку беспилотника, который летел в сторону Москвы. Вражеский дрон был сбит над Подольским городским округом Московской области, сообщили в Минобороны."29 ноября в 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области", - сказано в сообщении.Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что дрон летел в сторону столицы. "Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.27 ноября российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Рязанью.ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные российские регионы с помощью дронов. В Ростовской области ПВО утром в понедельник сбили украинский беспилотник самолетного типа. В ночь на 26 ноября была отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Белгородскую и Тульскую области. В этот же день Минобороны России сообщили об уничтожении двух переоборудованных украинских ракет С-200 над Азовским морем.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресеньеГлава СБУ угрожает новыми ударами по Крымскому мостуИнфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на Белгородчине
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министерство обороны рф, московская область, москва, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, обстрелы всу, новости, безопасность
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Российские ПВО сбили украинский беспилотник возле Подольска

08:06 29.11.2023 (обновлено: 08:09 29.11.2023)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Российские военные отразили атаку беспилотника, который летел в сторону Москвы. Вражеский дрон был сбит над Подольским городским округом Московской области, сообщили в Минобороны.
"29 ноября в 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области", - сказано в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что дрон летел в сторону столицы.
"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
27 ноября российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Рязанью.
ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные российские регионы с помощью дронов. В Ростовской области ПВО утром в понедельник сбили украинский беспилотник самолетного типа. В ночь на 26 ноября была отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Белгородскую и Тульскую области. В этот же день Минобороны России сообщили об уничтожении двух переоборудованных украинских ракет С-200 над Азовским морем.
БПЛА - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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