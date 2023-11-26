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Массовая атака дронов на Москву, Брянскую, Тульскую и Калужскую области - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Массовая атака дронов на Москву, Брянскую, Тульскую и Калужскую области
Массовая атака дронов на Москву, Брянскую, Тульскую и Калужскую области - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Массовая атака дронов на Москву, Брянскую, Тульскую и Калужскую области
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении украинской массовой атаки беспилотниками. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T04:35
2023-11-26T04:51
министерство обороны рф
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
новости
аварийная посадка самолета москва-симферополь
александр богомаз
тульская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении украинской массовой атаки беспилотниками.Он уточнил, что предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет, экстренные службы работают на местах падения обломков.Собянин отметил, что работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два дрона самолетного типа уничтожены над Карачевским и Брянским районами, пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотникиВ Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противникаНовая атака на Москву: дрон сбит над городом Электросталь
тульская область
калужская область
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости, аварийная посадка самолета москва-симферополь, александр богомаз, тульская область, калужская область, брянская область
Массовая атака дронов на Москву, Брянскую, Тульскую и Калужскую области

ВСУ атаковали дронами Москву и три области России - Минобороны

04:35 26.11.2023 (обновлено: 04:51 26.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении украинской массовой атаки беспилотниками.
"Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет, экстренные службы работают на местах падения обломков.
Собянин отметил, что работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два дрона самолетного типа уничтожены над Карачевским и Брянским районами, пострадавших и разрушений нет.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", - заявили в Минобороны.
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Министерство обороны РФСергей СобянинБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиАварийная посадка самолета Москва-СимферопольАлександр БогомазТульская областьКалужская областьБрянская область
 
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