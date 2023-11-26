https://crimea.ria.ru/20231126/massovaya-ataka-dronov-na-moskvu-bryanskuyu-tulskuyu-i-kaluzhskuyu-oblasti-1133060727.html

Массовая атака дронов на Москву, Брянскую, Тульскую и Калужскую области

Массовая атака дронов на Москву, Брянскую, Тульскую и Калужскую области - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Массовая атака дронов на Москву, Брянскую, Тульскую и Калужскую области

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении украинской массовой атаки беспилотниками. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T04:35

2023-11-26T04:35

2023-11-26T04:51

министерство обороны рф

сергей собянин

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

новости

аварийная посадка самолета москва-симферополь

александр богомаз

тульская область

калужская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении украинской массовой атаки беспилотниками.Он уточнил, что предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет, экстренные службы работают на местах падения обломков.Собянин отметил, что работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два дрона самолетного типа уничтожены над Карачевским и Брянским районами, пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотникиВ Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противникаНовая атака на Москву: дрон сбит над городом Электросталь

тульская область

калужская область

брянская область

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2023

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министерство обороны рф, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости, аварийная посадка самолета москва-симферополь, александр богомаз, тульская область, калужская область, брянская область