https://crimea.ria.ru/20231119/novaya-ataka-na-moskvu-dron-sbit-nad-gorodom-elektrostal-1132902832.html

Новая атака на Москву: дрон сбит над городом Электросталь

Новая атака на Москву: дрон сбит над городом Электросталь - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Новая атака на Москву: дрон сбит над городом Электросталь

Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T23:45

2023-11-19T23:45

2023-11-19T23:52

москва

сергей собянин

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.Это уже вторая за сутки попытка киевского режима атаковать объекты в Москве и Московской области.В воскресенье около часа ночи дежурные системы противовоздушной обороны сбили над областью беспилотник самолетного типа. На месте падения обломков дрона обошлось без жертв и разрушений.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Так в пятницу две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" были сбиты над Черным морем у берегов Крыма.В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.В ночь на четверг над полуостровом перехвачены три беспилотника.9 ноября дежурными средствами ПВО украинская противокорабельная ракета "Нептун" была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крыма.8 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетном нападении на российский юг. Над Геническим муниципальным округом средствами ПВО были сбиты три вражеские ракеты.7 ноября российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь, обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в поселке Андреевка на Северной стороне города. По информации Минобороны, атака на Крым была предпринята ВСУ силами 17 беспилотников. По данным ведомства, российские силы ПВО уничтожили девять из них, остальные восемь перехватили над Черным морем и Крымом. Позже губернатор Севастополя уточнил, что фрагменты сбитых дронов также упали в поселке Кача и во дворе частного дома в селе Орловка, получил ранения мужчина. Изначально сообщалось, что у пострадавшего перелом руки. Но позже стало известно, что состояние раненого жителя Орловки тяжелое.5 ноября атака была предпринята на Керчь, ВСУ выпустили 15 крылатых ракет по судостроительному заводу "Залив". Средства ПВО сбили 13, в результате попадания одной из ракет получил повреждения корабль, находившийся на территории предприятия.1 ноября российские военные отразили массированную ракетную атаку на юге, над Херсонской областью были уничтожены семь летевших на Крым ракет.

москва

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, пво