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17 украинских дронов летели на Крым - атака отбита - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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17 украинских дронов летели на Крым - атака отбита
17 украинских дронов летели на Крым - атака отбита - РИА Новости Крым, 07.11.2023
17 украинских дронов летели на Крым - атака отбита
ВСУ пытались атаковать Крым 17 беспилотниками, силы ПВО уничтожили девять и перехватили восемь дронов над Черным морем и Крымом. Об этом утром во вторник... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T06:26
2023-11-07T06:28
севастополь
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безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
новости крыма
крым
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать Крым 17 беспилотниками, силы ПВО уничтожили девять и перехватили восемь дронов над Черным морем и Крымом. Об этом утром во вторник сообщает Минобороны РФ.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что при отражении атаки беспилотников на город, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома. По его информации, возникло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, пострадавших нет.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Так, 1 ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе. 30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрытия в Симферополе: где можно спрятаться в случае опасностиПочему усилились ракетные атаки на Крым – военный экспертМассированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости крыма, крым, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пво
17 украинских дронов летели на Крым - атака отбита

Над Крымом и Черным морем сбиты и перехвачены 17 беспилотников ВСУ

06:26 07.11.2023 (обновлено: 06:28 07.11.2023)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать Крым 17 беспилотниками, силы ПВО уничтожили девять и перехватили восемь дронов над Черным морем и Крымом. Об этом утром во вторник сообщает Минобороны РФ.
"Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым", —говорится в сообщении.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что при отражении атаки беспилотников на город, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома. По его информации, возникло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, пострадавших нет.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Так, 1 ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе. 30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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