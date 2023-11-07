https://crimea.ria.ru/20231107/17-ukrainskikh-dronov-leteli-na-krym---ataka-otbita-1132608227.html

17 украинских дронов летели на Крым - атака отбита

17 украинских дронов летели на Крым - атака отбита - РИА Новости Крым, 07.11.2023

17 украинских дронов летели на Крым - атака отбита

ВСУ пытались атаковать Крым 17 беспилотниками, силы ПВО уничтожили девять и перехватили восемь дронов над Черным морем и Крымом. Об этом утром во вторник... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T06:26

2023-11-07T06:26

2023-11-07T06:28

севастополь

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

новости крыма

крым

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_0a2a8a3e0dd39170e2828276fab97b88.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать Крым 17 беспилотниками, силы ПВО уничтожили девять и перехватили восемь дронов над Черным морем и Крымом. Об этом утром во вторник сообщает Минобороны РФ.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что при отражении атаки беспилотников на город, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома. По его информации, возникло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, пострадавших нет.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Так, 1 ноября российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе. 30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрытия в Симферополе: где можно спрятаться в случае опасностиПочему усилились ракетные атаки на Крым – военный экспертМассированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости крыма, крым, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пво