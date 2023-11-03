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Укрытия в Симферополе: где можно спрятаться в случае опасности

Укрытия в Симферополе: где можно спрятаться в случае опасности - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Укрытия в Симферополе: где можно спрятаться в случае опасности

Власти Симферополя определили 750 укрытий, где в чрезвычайных ситуациях могут находиться жители города – все они нанесены на интерактивную карту. Кроме того, в... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T11:26

2023-11-03T11:26

2023-11-03T11:39

радио "спутник в крыму"

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симферополь

городская среда

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александр семенченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Власти Симферополя определили 750 укрытий, где в чрезвычайных ситуациях могут находиться жители города – все они нанесены на интерактивную карту. Кроме того, в случае опасности горожане смогут укрыться в цокольных этажах зданий, даже если речь идет о частных помещениях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главы администрации крымской столицы Александр Семенченко.Власти Симферополя на этой неделе опубликовали интерактивную карту города с указанием адресов, где располагаются подземные укрытия, которыми граждане могут воспользоваться в случае чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Укрытия и цокольные этажи"Мы сделали интерактивную карту для того, чтобы жители понимали, что возле каждого дома условно находится 5-6 укрытий. Так им будет проще понять, где и что находится, и куда идти, если это понадобится", - констатирует Семенченко.По его словам, на подходах к укрытиям размещены стрелки, а в некоторых местах даже дополнительные информационные щиты, указывающие расстояние до укрытия. На входных дверях размещены надписи "Укрытие", номер квартиры и номер телефона старшего по дому, у которого хранятся ключи.Предприятия и частникиИнформация об укрытиях доведена до всех предприятий и учреждений. Если укрытие находится на территории того или иного предприятия, к ним прикрепляются дополнительные организации или многоквартирные дома - пустить людей обязаны. То же касается и цокольных этажей: в случае необходимости горожане смогут укрыться в заглубленных помещениях, в том числе тех, которые принадлежат частным лицам.Частные дома"Жители частных домов, если у них или у их соседей есть подвальные помещения, укрываются в первую очередь там. Если таких нет, необходимо смотреть в сторону ближайших образовательных учреждений и крупных торговых центров - там у нас всегда находятся подвальные помещения", - продолжает чиновник.По его словам, сейчас администрация города готовит специальные памятки для жителей частных домов, которые вскоре начнут раздавать людям.Что касается интерактивной карты, она создана на отечественной платформе, чтобы минимизировать риски взлома. Кроме того, в Telegram-канале администрации города создан чат-бот по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, где жителей информируют о местах расположения их укрытий. Чат-бот можно найти по названию "Укрытия Симферополя".Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов заверил, что мест для укрытия в Крыму достаточно, но они пока не нужны. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разместить информационные плакаты о наличии рядом укрытий на всех остановках общественного транспорта. Он подчеркнул, что каждое из укрытий должно быть доступно. Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Так, накануне российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев пригрозил закрыть музей из-за недопуска людей в убежищеУкрытия в Крыму: сколько их и где искатьРазвожаев дал новые поручения по укрытиям в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, городская среда, укрытия, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма, александр семенченко