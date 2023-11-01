https://crimea.ria.ru/20231101/massirovannaya-ataka-sbity-7-letevshikh-na-krym-raket-1132480328.html

Массированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет

Массированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Массированная атака: сбиты 7 летевших на Крым ракет

Российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T12:49

2023-11-01T12:49

2023-11-01T13:01

владимир сальдо

атаки всу на крым

херсонская область

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, большинство боеприпасов уничтожены в воздухе, две ракеты сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. "Люди и инфраструктура не пострадали. На данную минуту ракетная опасность не миновала, наши воины ПВО в полной готовности", - уточнил он.На данный момент в Севастополе действует воздушная тревога. По данным губернатора города Михаила Развожаева, российские военные уничтожают воздушные цели в различных районах полуострова. Также действует ограничение проезда по Крымскому мосту. В среду воздушная тревога в Севастополе объявлялась дважды, параллельно было введено ограничение на проезд по Крымскому мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят властиВоздушная тревога в Севастополе – включены сиреныДвижение по Крымскому мосту остановлено

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, атаки всу на крым, херсонская область, безопасность республики крым и севастополя, новые регионы россии, происшествия, обстрелы всу, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)