https://crimea.ria.ru/20231101/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-ostanovleno-1132470888.html

Движение по Крымскому мосту остановлено

Движение по Крымскому мосту остановлено - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Движение по Крымскому мосту остановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T10:49

2023-11-01T10:49

2023-11-01T10:50

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали спокойно выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Автомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений автотранспорт возобновляет движение в штатном режиме. Все следующие через Крымский мост машины и их пассажиры проходят обязательный досмотр.В среду утром Крымский мост был закрыт для движения автотранспорта. Ограничение длилось около часа, после чего движение по мостовому переходу было возобновлено.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край