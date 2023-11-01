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Движение по Крымскому мосту остановлено - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Движение по Крымскому мосту остановлено
Движение по Крымскому мосту остановлено - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Движение по Крымскому мосту остановлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T10:49
2023-11-01T10:50
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали спокойно выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Автомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений автотранспорт возобновляет движение в штатном режиме. Все следующие через Крымский мост машины и их пассажиры проходят обязательный досмотр.В среду утром Крымский мост был закрыт для движения автотранспорта. Ограничение длилось около часа, после чего движение по мостовому переходу было возобновлено.
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Движение по Крымскому мосту остановлено

Крымский мост закрыли для автомобилей

10:49 01.11.2023 (обновлено: 10:50 01.11.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто", – говорится в сообщении.
Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали спокойно выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Автомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений автотранспорт возобновляет движение в штатном режиме. Все следующие через Крымский мост машины и их пассажиры проходят обязательный досмотр.
В среду утром Крымский мост был закрыт для движения автотранспорта. Ограничение длилось около часа, после чего движение по мостовому переходу было возобновлено.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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