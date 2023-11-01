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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Крымский мост открыт
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту полностью возобновлено после временного перекрытия. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T07:29
2023-11-01T07:31
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту полностью возобновлено после временного перекрытия. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход через Керченский пролив временно перекрывали для проезда в среду с 06:36. Движение по Крымскому мосту приостанавливают несколько раз в неделю, иногда несколько раз в день. Власти республики и дорожные службы призывают относиться к этому с пониманием, поскольку перекрытие транспортного перехода осуществляется в целях безопасности.Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – Донецкую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Как сообщалось, рано утром 30 октября внешний рейд Севастополя был атакован двумя беспилотными катерами.А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.Так, в ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский дрон.А 25 октября силы противовоздушной обороны сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника. 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.
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7 495 645-6601
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Крымский мост открыт

По Крымскому мосту возобновлено движение автотранспорта

07:29 01.11.2023 (обновлено: 07:31 01.11.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту полностью возобновлено после временного перекрытия. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.
Мостовой переход через Керченский пролив временно перекрывали для проезда в среду с 06:36.
Движение по Крымскому мосту приостанавливают несколько раз в неделю, иногда несколько раз в день. Власти республики и дорожные службы призывают относиться к этому с пониманием, поскольку перекрытие транспортного перехода осуществляется в целях безопасности.
Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – Донецкую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Как сообщалось, рано утром 30 октября внешний рейд Севастополя был атакован двумя беспилотными катерами.
А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.
Так, в ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.
Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский дрон.
А 25 октября силы противовоздушной обороны сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника. 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский крайБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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