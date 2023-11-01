https://crimea.ria.ru/20231101/krymskiy-most-zakryt-1132428940.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Крымский мост закрыт

Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив временно приостановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T06:36

2023-11-01T06:36

2023-11-01T06:47

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив временно приостановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Причины приостановки движения не раскрываются. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически перекрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений транспорт движется по Крымскому мосту в штатном режиме.

крымский мост

крым

керчь

краснодарский край

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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