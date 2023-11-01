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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Крымский мост закрыт
Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив временно приостановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T06:36
2023-11-01T06:36
2023-11-01T06:47
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
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безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив временно приостановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Причины приостановки движения не раскрываются. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически перекрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений транспорт движется по Крымскому мосту в штатном режиме.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Движение транспорта по мостовому переходу через Керченский пролив временно приостановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто", – говорится в сообщении.
Причины приостановки движения не раскрываются. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически перекрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений транспорт движется по Крымскому мосту в штатном режиме.