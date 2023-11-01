Военные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом
Развожаев: российские военные уничтожают большое количество воздушных целей над Крымом
12:49 01.11.2023 (обновлено: 13:02 01.11.2023)
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожают большое количество разнообразных целей в различных зонах Крымского полуострова, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Губернатор просит горожан и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
"Главное – не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки", – обратило внимание Развожаев.
В среду в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Также в целях безопасности перекрывалось движение транспорта по Крымскому мосту.
В понедельник Минобороны РФ сообщило о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты в Крыму и Севастополе. Средства противовоздушной обороны сбили в небе над полуостровом восемь крылатых ракет Storm Shadow.
Кроме того, рано утром в понедельник внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами. А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.