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Военные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Военные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом
Военные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Военные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом
Российские военные уничтожают большое количество разнообразных целей в различных зонах Крымского полуострова, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожают большое количество разнообразных целей в различных зонах Крымского полуострова, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор просит горожан и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.В среду в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Также в целях безопасности перекрывалось движение транспорта по Крымскому мосту.В понедельник Минобороны РФ сообщило о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты в Крыму и Севастополе. Средства противовоздушной обороны сбили в небе над полуостровом восемь крылатых ракет Storm Shadow.Кроме того, рано утром в понедельник внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами. А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.
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михаил развожаев, пво, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Военные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом

Развожаев: российские военные уничтожают большое количество воздушных целей над Крымом

12:49 01.11.2023 (обновлено: 13:02 01.11.2023)
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожают большое количество разнообразных целей в различных зонах Крымского полуострова, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Губернатор просит горожан и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
"Главное – не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки", – обратило внимание Развожаев.
В среду в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Также в целях безопасности перекрывалось движение транспорта по Крымскому мосту.
В понедельник Минобороны РФ сообщило о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты в Крыму и Севастополе. Средства противовоздушной обороны сбили в небе над полуостровом восемь крылатых ракет Storm Shadow.
Кроме того, рано утром в понедельник внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами. А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.
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Михаил РазвожаевПВОКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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