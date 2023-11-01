https://crimea.ria.ru/20231101/voennye-rf-unichtozhayut-bolshoe-kolichestvo-voennykh-tseley-nad-krymom-1132480145.html

Военные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом

Военные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Военные РФ уничтожают воздушные цели над Крымом

Российские военные уничтожают большое количество разнообразных целей в различных зонах Крымского полуострова, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T12:49

2023-11-01T12:49

2023-11-01T13:02

михаил развожаев

пво

крым

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_0:0:1112:626_1920x0_80_0_0_8f54753c23f3a76bf674b24464aad1b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожают большое количество разнообразных целей в различных зонах Крымского полуострова, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор просит горожан и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.В среду в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Также в целях безопасности перекрывалось движение транспорта по Крымскому мосту.В понедельник Минобороны РФ сообщило о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты в Крыму и Севастополе. Средства противовоздушной обороны сбили в небе над полуостровом восемь крылатых ракет Storm Shadow.Кроме того, рано утром в понедельник внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами. А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.

https://crimea.ria.ru/20231101/massirovannaya-ataka-sbity-7-letevshikh-na-krym-raket-1132480328.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, пво, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма