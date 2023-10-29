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Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – Минобороны - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – Минобороны
Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – Минобороны - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – Минобороны
ВСУ минувшей ночью предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T05:51
2023-10-29T06:26
министерство обороны рф
крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. ВСУ минувшей ночью предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.Так, 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.В ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.А 25 октября силы ПВО сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника.
https://crimea.ria.ru/20231028/udar-po-aerodromu-v-kirovogradskoy-oblasti-porazhen-komandnyy-punkt-vsu-1132381508.html
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министерство обороны рф, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым
Массированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – Минобороны

Минобороны: силами ПВО над Крымом сбито 36 беспилотников, атаковавших ночью

05:51 29.10.2023 (обновлено: 06:26 29.10.2023)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевКомандный пункт управления войск ПВО
Командный пункт управления войск ПВО
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. ВСУ минувшей ночью предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым", – сообщили в военном ведомстве.

Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.
Так, 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.
В ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.
Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.
А 25 октября силы ПВО сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника.
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Министерство обороны РФКрымСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на Крым
 
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