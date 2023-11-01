https://crimea.ria.ru/20231101/nad-sevastopolskoy-bukhtoy-snova-dym--chto-govoryat-vlasti-1132477906.html

Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти

Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти

В районе Севастопольской бухты второй раз за день на фоне воздушной тревоги используют средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T11:37

2023-11-01T11:37

2023-11-01T11:43

севастополь

новости крыма

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В районе Севастопольской бухты второй раз за день на фоне воздушной тревоги используют средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранним утром в среду жители города уже могли наблюдать дым в указанном районе. До этого в городе была объявлена воздушная тревога, также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Позже сигналы воздушной тревоги в городе повторились, а Крымский мост закрыли повторно. В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходитАтака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУЛетели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, происшествия