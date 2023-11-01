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Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти
Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти
В районе Севастопольской бухты второй раз за день на фоне воздушной тревоги используют средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T11:37
2023-11-01T11:43
севастополь
новости крыма
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В районе Севастопольской бухты второй раз за день на фоне воздушной тревоги используют средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранним утром в среду жители города уже могли наблюдать дым в указанном районе. До этого в городе была объявлена воздушная тревога, также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Позже сигналы воздушной тревоги в городе повторились, а Крымский мост закрыли повторно. В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходитАтака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУЛетели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, происшествия
Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти

Военные в Севастополе используют средства маскировки из-за воздушной тревоги

11:37 01.11.2023 (обновлено: 11:43 01.11.2023)
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В районе Севастопольской бухты второй раз за день на фоне воздушной тревоги используют средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Если увидите дым в районе Севастопольской бухты – это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранним утром в среду жители города уже могли наблюдать дым в указанном районе. До этого в городе была объявлена воздушная тревога, также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Позже сигналы воздушной тревоги в городе повторились, а Крымский мост закрыли повторно.
В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать их с помощью беспилотников и ракет.
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СевастопольНовости КрымаМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествия
 
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