https://crimea.ria.ru/20231101/nad-sevastopolskoy-bukhtoy-snova-dym--chto-govoryat-vlasti-1132477906.html
Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти
Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти
В районе Севастопольской бухты второй раз за день на фоне воздушной тревоги используют средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T11:37
2023-11-01T11:37
2023-11-01T11:43
севастополь
новости крыма
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129955601_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ac6fd42d3c8ccfb6851ef02cc4d5bdd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В районе Севастопольской бухты второй раз за день на фоне воздушной тревоги используют средства маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранним утром в среду жители города уже могли наблюдать дым в указанном районе. До этого в городе была объявлена воздушная тревога, также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Позже сигналы воздушной тревоги в городе повторились, а Крымский мост закрыли повторно. В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходитАтака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУЛетели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129955601_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_0ed64755052e2141b55050431fab2d5e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, происшествия
Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти
Военные в Севастополе используют средства маскировки из-за воздушной тревоги
11:37 01.11.2023 (обновлено: 11:43 01.11.2023)