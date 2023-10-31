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Атака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ

Атака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Атака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ

Предпринятая вооруженными силами Украины (ВСУ) массированная атака на Крым и Севастополь крылатыми ракетами Storm Shadow предпринята с целью уничтожения... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T13:43

2023-10-31T13:43

2023-10-31T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Предпринятая вооруженными силами Украины (ВСУ) массированная атака на Крым и Севастополь крылатыми ракетами Storm Shadow предпринята с целью уничтожения арсенала крылатых ракет "Калибр" на Черноморском флоте. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный и политический эксперт Алексей Анпилогов.ПВО в Крыму приспособилась к украинским ударам"У любой военной атаки есть определенный смысл, и не только в информационном плане. Судя по всему, целью атаки были арсеналы Черноморского флота. Киев и его западные кураторы прекрасно понимают, что около месяца мы активно не применяли наши "Калибры", и логично, что мы их концентрируем в непосредственной близости от носителей – подводных лодок и надводных кораблей ЧФ. Это была попытка достичь такого же результата, которого российские ВКС несколько раз достигали с украинскими складами, поражая их в районе Хмельницкого, Тернополя и других регионах", – сказал Анпилогов.По мнению эксперта, стопроцентное поражение всех выпущенных ВСУ ракет свидетельствует, что за короткое время размещенные в Крыму силы противовоздушной обороны не только смогли приспособиться к ударам противника, но также выявить и компенсировать наши слабые стороны, обнаружившиеся после ударов по штабу Черноморского флота в Севастополе и другим объектам на полуострове.При этом аналитик выразил сомнение, что киевский режим способен регулярно предпринимать попытки нанесения подобных массированных ударов крылатыми ракетами по Крыму.Так, по словам Анпилогова, у Великобритании в целом имелось порядка 800 ракет Storm Shadow. Это штучный товар, и быстро нарастить их производство очень сложно. Таким образом, только в одном вчерашнем пуске был израсходован 1% от общего количества этих ракет.Киеву не хватает авиации для пусков Storm ShadowПомимо ограниченности арсенала и успешного уничтожения крупных украинских складов российскими войсками, еще один немаловажный фактор – успешная работа российских средств ПВО по самолетам противника, которые необходимы для запуска крылатых ракет.Так, предполагает Анпилогов, полностью уничтожен либо очень серьезно сокращен украинский парк фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые стали основными носителями для Storm Shadow и SCALP.По словам аналитика, сейчас Украина вынуждена использовать в качестве носителя этих ракет еще и обычные истребители Су-27, которые менее адаптированы под пуски Storm Shadow и обладают меньшим боевым радиусом. Также украинскому командованию приходится дополнительно поднимать в воздух МиГ-29, чтобы запутать наше ПВО.Подробности ракетной атаки на КрымВ понедельник Минобороны РФ сообщило о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты в Крыму и Севастополе. Средства противовоздушной обороны сбили в небе над полуостровом восемь крылатых ракет Storm Shadow.По данным властей Севастополя, в результате падения обломков сбитого боеприпаса в частном секторе в районе Мекензиевых гор пострадал мужчина 57 лет. У него диагностировали рану голени средней тяжести, угрозы жизни мужчины нет.Также обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне. Основной массы учащихся там не было, поскольку сейчас идут осенние каникулы. Но в здании находились школьники на дополнительных занятиях. Их перевели в убежище в цокольном этаже сразу после сигнала о воздушной тревоге. Никто из детей не пострадал.Осколки также упали на приусадебный участок на улице Пасечной, в один из дворов на улице Мищенко, в районе Хуторского проезда и на Качинском шоссе. Последствия: возгорание сухой травы, которое быстро потушили, побитый шифер на крыше дома. Продолжается подомовой обход, повреждения уточняются.Кроме того, рано утром в понедельник внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами. А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракетыВСУ пытались атаковать атомград КурчатовНад Севастополем сбита ракета

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алексей анпилогов, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, storm shadow, севастополь, мнения, великобритания