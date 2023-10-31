https://crimea.ria.ru/20231031/ataka-storm-shadow-na-krym-i-sevastopol-v-chem-tsel-vsu-1132443449.html
Атака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ
Атака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Атака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ
Предпринятая вооруженными силами Украины (ВСУ) массированная атака на Крым и Севастополь крылатыми ракетами Storm Shadow предпринята с целью уничтожения... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T13:43
2023-10-31T13:43
2023-10-31T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Предпринятая вооруженными силами Украины (ВСУ) массированная атака на Крым и Севастополь крылатыми ракетами Storm Shadow предпринята с целью уничтожения арсенала крылатых ракет "Калибр" на Черноморском флоте. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный и политический эксперт Алексей Анпилогов.ПВО в Крыму приспособилась к украинским ударам"У любой военной атаки есть определенный смысл, и не только в информационном плане. Судя по всему, целью атаки были арсеналы Черноморского флота. Киев и его западные кураторы прекрасно понимают, что около месяца мы активно не применяли наши "Калибры", и логично, что мы их концентрируем в непосредственной близости от носителей – подводных лодок и надводных кораблей ЧФ. Это была попытка достичь такого же результата, которого российские ВКС несколько раз достигали с украинскими складами, поражая их в районе Хмельницкого, Тернополя и других регионах", – сказал Анпилогов.По мнению эксперта, стопроцентное поражение всех выпущенных ВСУ ракет свидетельствует, что за короткое время размещенные в Крыму силы противовоздушной обороны не только смогли приспособиться к ударам противника, но также выявить и компенсировать наши слабые стороны, обнаружившиеся после ударов по штабу Черноморского флота в Севастополе и другим объектам на полуострове.При этом аналитик выразил сомнение, что киевский режим способен регулярно предпринимать попытки нанесения подобных массированных ударов крылатыми ракетами по Крыму.Так, по словам Анпилогова, у Великобритании в целом имелось порядка 800 ракет Storm Shadow. Это штучный товар, и быстро нарастить их производство очень сложно. Таким образом, только в одном вчерашнем пуске был израсходован 1% от общего количества этих ракет.Киеву не хватает авиации для пусков Storm ShadowПомимо ограниченности арсенала и успешного уничтожения крупных украинских складов российскими войсками, еще один немаловажный фактор – успешная работа российских средств ПВО по самолетам противника, которые необходимы для запуска крылатых ракет.Так, предполагает Анпилогов, полностью уничтожен либо очень серьезно сокращен украинский парк фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые стали основными носителями для Storm Shadow и SCALP.По словам аналитика, сейчас Украина вынуждена использовать в качестве носителя этих ракет еще и обычные истребители Су-27, которые менее адаптированы под пуски Storm Shadow и обладают меньшим боевым радиусом. Также украинскому командованию приходится дополнительно поднимать в воздух МиГ-29, чтобы запутать наше ПВО.Подробности ракетной атаки на КрымВ понедельник Минобороны РФ сообщило о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты в Крыму и Севастополе. Средства противовоздушной обороны сбили в небе над полуостровом восемь крылатых ракет Storm Shadow.По данным властей Севастополя, в результате падения обломков сбитого боеприпаса в частном секторе в районе Мекензиевых гор пострадал мужчина 57 лет. У него диагностировали рану голени средней тяжести, угрозы жизни мужчины нет.Также обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне. Основной массы учащихся там не было, поскольку сейчас идут осенние каникулы. Но в здании находились школьники на дополнительных занятиях. Их перевели в убежище в цокольном этаже сразу после сигнала о воздушной тревоге. Никто из детей не пострадал.Осколки также упали на приусадебный участок на улице Пасечной, в один из дворов на улице Мищенко, в районе Хуторского проезда и на Качинском шоссе. Последствия: возгорание сухой травы, которое быстро потушили, побитый шифер на крыше дома. Продолжается подомовой обход, повреждения уточняются.Кроме того, рано утром в понедельник внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами. А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракетыВСУ пытались атаковать атомград КурчатовНад Севастополем сбита ракета
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
алексей анпилогов, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, storm shadow, севастополь, мнения, великобритания
Атака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ
Военный эксперт: цель ракетной атаки ВСУ на Крым – попытка уничтожить арсеналы ЧФ
13:43 31.10.2023 (обновлено: 13:52 31.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Предпринятая вооруженными силами Украины (ВСУ) массированная атака на Крым и Севастополь крылатыми ракетами Storm Shadow предпринята с целью уничтожения арсенала крылатых ракет "Калибр" на Черноморском флоте. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный и политический эксперт Алексей Анпилогов.
ПВО в Крыму приспособилась к украинским ударам
"У любой военной атаки есть определенный смысл, и не только в информационном плане. Судя по всему, целью атаки были арсеналы Черноморского флота. Киев и его западные кураторы прекрасно понимают, что около месяца мы активно не применяли наши "Калибры", и логично, что мы их концентрируем в непосредственной близости от носителей – подводных лодок и надводных кораблей ЧФ. Это была попытка достичь такого же результата, которого российские ВКС несколько раз достигали с украинскими складами, поражая их в районе Хмельницкого, Тернополя и других регионах", – сказал Анпилогов.
По мнению эксперта, стопроцентное поражение всех выпущенных ВСУ ракет свидетельствует, что за короткое время размещенные в Крыму силы противовоздушной обороны не только смогли приспособиться к ударам противника, но также выявить и компенсировать наши слабые стороны, обнаружившиеся после ударов по штабу Черноморского флота в Севастополе и другим объектам на полуострове.
При этом аналитик выразил сомнение, что киевский режим способен регулярно предпринимать попытки нанесения подобных массированных ударов крылатыми ракетами по Крыму.
Так, по словам Анпилогова, у Великобритании в целом имелось порядка 800 ракет Storm Shadow. Это штучный товар, и быстро нарастить их производство очень сложно. Таким образом, только в одном вчерашнем пуске был израсходован 1% от общего количества этих ракет.
"Наносить такие удары часть не получится. Киев получил максимум 150 ракет Storm Shadow и SCALP. Одна такая неудачная атака будет сразу же настраивать Украину на то, чтобы пересматривать свои планы и разрабатывать какие-то иные подходы при такой достаточно серьезной обороне Крыма. Да, ее будут пытаться взламывать. Будет ли это успешным, вопрос очень важный, и, скорее всего, его сейчас в Киеве и Лондоне детально прорабатывают", – отметил он.
Киеву не хватает авиации для пусков Storm Shadow
Помимо ограниченности арсенала и успешного уничтожения крупных украинских складов российскими войсками, еще один немаловажный фактор – успешная работа российских средств ПВО по самолетам противника, которые необходимы для запуска крылатых ракет.
Так, предполагает Анпилогов, полностью уничтожен либо очень серьезно сокращен украинский парк фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые стали основными носителями для Storm Shadow и SCALP.
По словам аналитика, сейчас Украина вынуждена использовать в качестве носителя этих ракет еще и обычные истребители Су-27, которые менее адаптированы под пуски Storm Shadow и обладают меньшим боевым радиусом. Также украинскому командованию приходится дополнительно поднимать в воздух МиГ-29, чтобы запутать наше ПВО.
"Фактически в этой попытке удара по Крыму ВСУ использовали практически всю имеющуюся фронтовую авиацию. Это показывает, что здесь есть еще этот тонкий момент, и, конечно, без получения дополнительных самолетов украинская авиация естественным образом может потерять возможность наносить столь массированные удары просто за счет того, что каждый из этих вылетов таит в себе опасность утраты ограниченного самолетного парка", – подытожил военный эксперт.
Подробности ракетной атаки на Крым
В понедельник Минобороны РФ сообщило о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты в Крыму и Севастополе. Средства противовоздушной обороны сбили в небе над полуостровом восемь крылатых ракет Storm Shadow.
По данным властей Севастополя, в результате падения обломков сбитого боеприпаса в частном секторе в районе Мекензиевых гор пострадал
мужчина 57 лет. У него диагностировали рану голени средней тяжести, угрозы жизни мужчины нет.
Также обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне. Основной массы учащихся там не было, поскольку сейчас идут осенние каникулы. Но в здании находились школьники на дополнительных занятиях. Их перевели в убежище в цокольном этаже сразу после сигнала о воздушной тревоге. Никто из детей не пострадал.
Осколки также упали на приусадебный участок на улице Пасечной, в один из дворов на улице Мищенко, в районе Хуторского проезда и на Качинском шоссе. Последствия: возгорание сухой травы, которое быстро потушили, побитый шифер на крыше дома. Продолжается подомовой обход, повреждения уточняются.
Кроме того, рано утром в понедельник внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами. А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.
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