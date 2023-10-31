https://crimea.ria.ru/20231031/dym-v-sevastopolskoy-bukhte-i-raketnaya-trevoga---chto-proiskhodit-1132463282.html

Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит

Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит

Дым в районе Севастопольской бухты, который наблюдается во вторник поздним вечером, связан с использованием средств маскировки. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T22:23

2023-10-31T22:23

2023-10-31T22:24

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Дым в районе Севастопольской бухты, который наблюдается во вторник поздним вечером, связан с использованием средств маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе ранее объявили воздушную тревогу. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие.В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУЖитель Севастополя пострадал в ходе ракетной атаки ВСУ на Крым Над Севастополем сбиты две воздушные цели - обломки упали на школу

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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