https://crimea.ria.ru/20231031/dym-v-sevastopolskoy-bukhte-i-raketnaya-trevoga---chto-proiskhodit-1132463282.html
Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит
Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит
Дым в районе Севастопольской бухты, который наблюдается во вторник поздним вечером, связан с использованием средств маскировки. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T22:23
2023-10-31T22:23
2023-10-31T22:24
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Дым в районе Севастопольской бухты, который наблюдается во вторник поздним вечером, связан с использованием средств маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе ранее объявили воздушную тревогу. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие.В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУЖитель Севастополя пострадал в ходе ракетной атаки ВСУ на Крым Над Севастополем сбиты две воздушные цели - обломки упали на школу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы россии, чф рф (черноморский флот российской федерации), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости крыма
Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит
Развожаев: дым в районе Севастопольской бухты связан с военной маскировкой
22:23 31.10.2023 (обновлено: 22:24 31.10.2023)