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Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит
Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит
Дым в районе Севастопольской бухты, который наблюдается во вторник поздним вечером, связан с использованием средств маскировки. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T22:23
2023-10-31T22:24
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Дым в районе Севастопольской бухты, который наблюдается во вторник поздним вечером, связан с использованием средств маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе ранее объявили воздушную тревогу. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие.В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУЖитель Севастополя пострадал в ходе ракетной атаки ВСУ на Крым Над Севастополем сбиты две воздушные цели - обломки упали на школу
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы россии, чф рф (черноморский флот российской федерации), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости крыма
Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит

Развожаев: дым в районе Севастопольской бухты связан с военной маскировкой

22:23 31.10.2023 (обновлено: 22:24 31.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВид на ночной Севастополь
Вид на ночной Севастополь - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Дым в районе Севастопольской бухты, который наблюдается во вторник поздним вечером, связан с использованием средств маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В городе ранее объявили воздушную тревогу. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.

"Дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие.
В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать их с помощью беспилотников и ракет.
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