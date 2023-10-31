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В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 31.10.2023
В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T22:02
2023-10-31T22:02
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили воздушную тревогу. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.Движение общественного транспорта на время действия воздушной треговоги приостановлено."Уважаемые пассажиры, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение", – предупредили в городском департаменте транспорта.Ранее власти города опубликовали рекомендации, как себя вести при поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения.Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:— ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;— Информация публикуется в ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;— Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ).В Севастополе он будет транслироваться на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.Укрытия на случай воздушной тревогиАдреса ближайших укрытий до населения должны довести местные власти и управляющие компании. Если сигнал тревоги застал на улице, необходимо использовать в качестве укрытий цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).Не подходят для укрытия места под автомобилями и под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов, поскольку взрывной волной могут быть повреждены стекла и находящиеся поблизости люди могут пострадать. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.Временные укрытия предназначены, в первую очередь, для защиты от сбитых обломков ракет врага, отработавших ракет ПВО, осколков выбитых стекол.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, новости крыма, крым, атаки всу на крым
В Севастополе воздушная тревога

Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

22:02 31.10.2023
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили воздушную тревогу. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовано в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" – опубликовано в Telegram-канале губернатора.
Движение общественного транспорта на время действия воздушной треговоги приостановлено.
"Уважаемые пассажиры, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение", – предупредили в городском департаменте транспорта.
Ранее власти города опубликовали рекомендации, как себя вести при поступлении сигнала о воздушной тревоге и включении сирен системы централизованного оповещения.

Что делать при воздушной тревоге

В случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
— ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;
— Информация публикуется в ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;
— Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ).
В Севастополе он будет транслироваться на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.
Отмена воздушной тревоги
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.

Укрытия на случай воздушной тревоги

Адреса ближайших укрытий до населения должны довести местные власти и управляющие компании. Если сигнал тревоги застал на улице, необходимо использовать в качестве укрытий цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
Не подходят для укрытия места под автомобилями и под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов, поскольку взрывной волной могут быть повреждены стекла и находящиеся поблизости люди могут пострадать. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.
Временные укрытия предназначены, в первую очередь, для защиты от сбитых обломков ракет врага, отработавших ракет ПВО, осколков выбитых стекол.
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевНовости КрымаКрымАтаки ВСУ на Крым
 
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