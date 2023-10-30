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Над Севастополем сбиты две воздушные цели - обломки упали на школу - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Над Севастополем сбиты две воздушные цели - обломки упали на школу
Над Севастополем сбиты две воздушные цели - обломки упали на школу - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Над Севастополем сбиты две воздушные цели - обломки упали на школу
По предварительным данным над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T13:17
2023-10-30T13:26
пво
михаил развожаев
севастополь
инкерман
потери всу
крым
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. По предварительным данным над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а в Севастопольской бухте военные использовали табельные средства маскировки.Рано утром внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами.А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.Так, 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.В ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.А 25 октября силы ПВО сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника.
https://crimea.ria.ru/20231030/krymskiy-most-zakryt-1132409522.html
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пво, михаил развожаев, севастополь, инкерман, потери всу , крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Над Севастополем сбиты две воздушные цели - обломки упали на школу

Развожаев: над Севастополем ПВО сбила две воздушные цели - обломки упали на школу

13:17 30.10.2023 (обновлено: 13:26 30.10.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. По предварительным данным над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Все службы продолжают контроль обстановки. По информации от ЕДДС обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане. Прошу всех сохранять спокойствие и пока не покидать места укрытия", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а в Севастопольской бухте военные использовали табельные средства маскировки.
Рано утром внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами.
А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.
Так, 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.
В ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.
Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.
А 25 октября силы ПВО сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника.
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Крымский мост закрыт
 
ПВОМихаил РазвожаевСевастопольИнкерманПотери ВСУКрымАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
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