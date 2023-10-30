https://crimea.ria.ru/20231030/nad-sevastopolem-sbity-dve-vozdushnye-tseli---oblomki-upali-na-shkolu-1132413506.html

Над Севастополем сбиты две воздушные цели - обломки упали на школу

Над Севастополем сбиты две воздушные цели - обломки упали на школу - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Над Севастополем сбиты две воздушные цели - обломки упали на школу

По предварительным данным над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T13:17

2023-10-30T13:17

2023-10-30T13:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. По предварительным данным над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а в Севастопольской бухте военные использовали табельные средства маскировки.Рано утром внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами.А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.Так, 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.В ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский беспилотник.А 25 октября силы ПВО сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника.

https://crimea.ria.ru/20231030/krymskiy-most-zakryt-1132409522.html

севастополь

инкерман

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, михаил развожаев, севастополь, инкерман, потери всу , крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность