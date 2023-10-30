https://crimea.ria.ru/20231030/v-sevastopole-obyavili-vozdushnuyu-trevogu-1132409652.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 30.10.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об угрозе атаки на регион сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T12:22
2023-10-30T12:22
2023-10-30T12:23
воздушная тревога в севастополе
севастополь
михаил развожаев
крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об угрозе атаки на регион сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.В городе временно остановлено движение морского и наземного общественного транспортаГрадоначальник также опубликовал алгоритм действий при воздушной тревоге и включении сирен системы оповещения.Что делать при воздушной тревогеПри нахождении в многоквартирном доме во время воздушной тревоги нужно плотно закрыть окна и в дальнейшем не подходить к ним. Также следует перекрыть газ и воду, отключить электричество. Укрыться нужно в комнате с несущими стенами, сев на пол у стены подальше от окна.Если вы знаете о месте нахождения ближайшего укрытия, необходимо плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество, взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты) и спуститься вниз в сторону укрытия, не используя лифт.При нахождении в частном доме нужно также плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество. Для укрытия следует использовать наиболее прочное цокольное или заглубленное помещение, например, подвал или погреб.При нахождении на рабочем месте или в образовательном учреждении, необходимо четко следовать инструкции, разработанной для данного предприятия или учреждения.При нахождении в общественных местах действуйте по указанию администрации. Используйте для укрытия цокольные этажи или заглубленные помещения.Если сигнал тревоги застал вас в автомобиле или общественном транспорте, нужно остановить автомобиль (потребовать от водителя остановиться), покинуть транспортное средство и укрыться на цокольных этажах ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).Не подходят для укрытия места под автомобилями и под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов, поскольку взрывной волной могут быть повреждены стекла и находящиеся поблизости люди могут пострадать. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.Отмена воздушной тревогиВоздушная опасность снимается после поступления соответствующего сигнала от военных. В этом случае сирена выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, михаил развожаев, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, всу (вооруженные силы украины)
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе – губернатор Развожаев
12:22 30.10.2023 (обновлено: 12:23 30.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об угрозе атаки на регион сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Внимание всем! Воздушная тревога!", – говорится в сообщении.
В городе временно остановлено движение морского и наземного общественного транспорта
"Уважаемые пассажиры, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение", – сообщили в департаменте транспорта Севастополя.
Градоначальник также опубликовал алгоритм действий при воздушной тревоге и включении сирен системы оповещения.
Что делать при воздушной тревоге
При нахождении в многоквартирном доме во время воздушной тревоги нужно плотно закрыть окна и в дальнейшем не подходить к ним. Также следует перекрыть газ и воду, отключить электричество. Укрыться нужно в комнате с несущими стенами, сев на пол у стены подальше от окна.
Если вы знаете о месте нахождения ближайшего укрытия, необходимо плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество, взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты) и спуститься вниз в сторону укрытия, не используя лифт.
При нахождении в частном доме нужно также плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество. Для укрытия следует использовать наиболее прочное цокольное или заглубленное помещение, например, подвал или погреб.
При нахождении на рабочем месте или в образовательном учреждении, необходимо четко следовать инструкции, разработанной для данного предприятия или учреждения.
При нахождении в общественных местах действуйте по указанию администрации. Используйте для укрытия цокольные этажи или заглубленные помещения.
Если сигнал тревоги застал вас в автомобиле или общественном транспорте, нужно остановить автомобиль (потребовать от водителя остановиться), покинуть транспортное средство и укрыться на цокольных этажах ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
Не подходят для укрытия места под автомобилями и под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов, поскольку взрывной волной могут быть повреждены стекла и находящиеся поблизости люди могут пострадать. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.
Отмена воздушной тревоги
Воздушная опасность снимается после поступления соответствующего сигнала от военных. В этом случае сирена выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.