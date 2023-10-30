https://crimea.ria.ru/20231030/v-sevastopole-obyavili-vozdushnuyu-trevogu-1132409652.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 30.10.2023

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об угрозе атаки на регион сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T12:22

2023-10-30T12:22

2023-10-30T12:23

воздушная тревога в севастополе

севастополь

михаил развожаев

крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об угрозе атаки на регион сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.В городе временно остановлено движение морского и наземного общественного транспортаГрадоначальник также опубликовал алгоритм действий при воздушной тревоге и включении сирен системы оповещения.Что делать при воздушной тревогеПри нахождении в многоквартирном доме во время воздушной тревоги нужно плотно закрыть окна и в дальнейшем не подходить к ним. Также следует перекрыть газ и воду, отключить электричество. Укрыться нужно в комнате с несущими стенами, сев на пол у стены подальше от окна.Если вы знаете о месте нахождения ближайшего укрытия, необходимо плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество, взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты) и спуститься вниз в сторону укрытия, не используя лифт.При нахождении в частном доме нужно также плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество. Для укрытия следует использовать наиболее прочное цокольное или заглубленное помещение, например, подвал или погреб.При нахождении на рабочем месте или в образовательном учреждении, необходимо четко следовать инструкции, разработанной для данного предприятия или учреждения.При нахождении в общественных местах действуйте по указанию администрации. Используйте для укрытия цокольные этажи или заглубленные помещения.Если сигнал тревоги застал вас в автомобиле или общественном транспорте, нужно остановить автомобиль (потребовать от водителя остановиться), покинуть транспортное средство и укрыться на цокольных этажах ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).Не подходят для укрытия места под автомобилями и под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов, поскольку взрывной волной могут быть повреждены стекла и находящиеся поблизости люди могут пострадать. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.Отмена воздушной тревогиВоздушная опасность снимается после поступления соответствующего сигнала от военных. В этом случае сирена выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушная тревога в севастополе, севастополь, михаил развожаев, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, всу (вооруженные силы украины)