https://crimea.ria.ru/20231030/dym-v-sevastopolskoy-bukhte--chto-proiskhodit-1132413182.html

Дым в Севастопольской бухте – что происходит

Дым в Севастопольской бухте – что происходит - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Дым в Севастопольской бухте – что происходит

Дым в районе Севастопольской бухты, который наблюдается в понедельник днем, связан с использованием средств маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T13:10

2023-10-30T13:10

2023-10-30T13:29

севастополь

крым

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

михаил развожаев

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Дым в районе Севастопольской бухты, который наблюдается в понедельник днем, связан с использованием средств маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе объявлена воздушная тревога. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение. Позже губернатор сообщил, что работают средства ПВО.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие.Как сообщалось, рано утром внешний рейд города был атакован двумя беспилотными катерами. А днем ранее, 29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России.Так, в ночь на 28 октября ПВО перехватила шесть дронов над территорией Орловской и Тульской областей.Вечером 26 октября российская ПВО пресекла попытку атаки ВСУ на город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Над населенным пунктом был сбит беспилотник самолетного типа. За день до этого над Курской областью также был сбит вражеский дрон.А 25 октября силы противовоздушной обороны сбили в небе над Брянской областью четыре украинских беспилотника. 22 октября над Геническом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.

https://crimea.ria.ru/20231030/v-sevastopole-rabotaet-pvo-1132412657.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, всу (вооруженные силы украины), михаил развожаев, новости крыма