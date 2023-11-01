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Дым в районе Севастопольской бухты - военные используют маскировку - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Дым в районе Севастопольской бухты - военные используют маскировку
Дым в районе Севастопольской бухты - военные используют маскировку - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Дым в районе Севастопольской бухты - военные используют маскировку
Дым в районе Севастопольской бухты, который жители и гости города видят утром в среду, связан с использованием средств маскировки. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T07:06
2023-11-01T07:13
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
атаки всу на крым
воздушная тревога в севастополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Дым в районе Севастопольской бухты, который жители и гости города видят утром в среду, связан с использованием средств маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Утром в среду в городе объявлена воздушная тревога, также перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытВ чем опасность самолетов F-16 на Украине – экспертАтака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, атаки всу на крым, воздушная тревога в севастополе, новости крыма
Дым в районе Севастопольской бухты - военные используют маскировку

Военные на фоне воздушной тревоги в Севастополе используют средства маскировки в бухте

07:06 01.11.2023 (обновлено: 07:13 01.11.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПамятник Затопленным кораблям в Севастополе
Памятник Затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Дым в районе Севастопольской бухты, который жители и гости города видят утром в среду, связан с использованием средств маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки", - написал он.
Утром в среду в городе объявлена воздушная тревога, также перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.
В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать их с помощью беспилотников и ракет.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотАтаки ВСУ на КрымВоздушная тревога в СевастополеНовости Крыма
 
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