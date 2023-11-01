https://crimea.ria.ru/20231101/dym-v-rayone-sevastopolskoy-bukhty---voennye-ispolzuyut-maskirovku-1132469649.html

Дым в районе Севастопольской бухты - военные используют маскировку

Дым в районе Севастопольской бухты - военные используют маскировку - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Дым в районе Севастопольской бухты - военные используют маскировку

Дым в районе Севастопольской бухты, который жители и гости города видят утром в среду, связан с использованием средств маскировки. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T07:06

2023-11-01T07:06

2023-11-01T07:13

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

атаки всу на крым

воздушная тревога в севастополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Дым в районе Севастопольской бухты, который жители и гости города видят утром в среду, связан с использованием средств маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Утром в среду в городе объявлена воздушная тревога, также перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытВ чем опасность самолетов F-16 на Украине – экспертАтака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, атаки всу на крым, воздушная тревога в севастополе, новости крыма