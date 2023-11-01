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В Симферополе опубликовали карту с адресами подземных укрытий - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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В Симферополе опубликовали карту с адресами подземных укрытий
В Симферополе опубликовали карту с адресами подземных укрытий - РИА Новости Крым, 01.11.2023
В Симферополе опубликовали карту с адресами подземных укрытий
Власти Симферополя опубликовали интерактивную карту города с указанием адресов, где располагаются подземные укрытия, которыми граждане могут воспользоваться в... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T17:44
2023-11-01T17:48
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
симферополь
дмитрий афанасьев
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Власти Симферополя опубликовали интерактивную карту города с указанием адресов, где располагаются подземные укрытия, которыми граждане могут воспользоваться в случае чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в своем Telegram-каналеНа карте обозначены адреса 750 укрытий на территории Симферополя. Ознакомиться с ней можно по ссылке. Также получить дополнительную информацию или консультацию по вопросам укрытий и чрезвычайным ситуациям вы можете в чат-боте администрации в Telegram.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что мест для укрытия в Крыму достаточно, но они пока не нужны.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разместить информационные плакаты о наличии рядом укрытий на всех остановках общественного транспорта. Он подчеркнул, что каждое из укрытий должно быть доступно.
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безопасность, безопасность республики крым и севастополя, симферополь, дмитрий афанасьев, атаки всу на крым, новости, новости крыма
В Симферополе опубликовали карту с адресами подземных укрытий

Власти Симферополя опубликовали интерактивную карту укрытий на случай ЧС

17:44 01.11.2023 (обновлено: 17:48 01.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области
Бомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Власти Симферополя опубликовали интерактивную карту города с указанием адресов, где располагаются подземные укрытия, которыми граждане могут воспользоваться в случае чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале
"Вижу ваши сообщения по вопросу размещения укрытий в нашем городе. Дал поручение структурным подразделениям администрации проработать этот вопрос. Как итог - создана интерактивная карта всех укрытий нашего города", - проинформировал градоначальник.
На карте обозначены адреса 750 укрытий на территории Симферополя. Ознакомиться с ней можно по ссылке.
Также получить дополнительную информацию или консультацию по вопросам укрытий и чрезвычайным ситуациям вы можете в чат-боте администрации в Telegram.
Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что мест для укрытия в Крыму достаточно, но они пока не нужны.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разместить информационные плакаты о наличии рядом укрытий на всех остановках общественного транспорта. Он подчеркнул, что каждое из укрытий должно быть доступно.
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