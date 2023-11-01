https://crimea.ria.ru/20231101/v-simferopole-opublikovali-kartu-s-adresami-podzemnykh-ukrytiy-1132492033.html

В Симферополе опубликовали карту с адресами подземных укрытий

В Симферополе опубликовали карту с адресами подземных укрытий - РИА Новости Крым, 01.11.2023

В Симферополе опубликовали карту с адресами подземных укрытий

Власти Симферополя опубликовали интерактивную карту города с указанием адресов, где располагаются подземные укрытия, которыми граждане могут воспользоваться в... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T17:44

2023-11-01T17:44

2023-11-01T17:48

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

симферополь

дмитрий афанасьев

атаки всу на крым

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Власти Симферополя опубликовали интерактивную карту города с указанием адресов, где располагаются подземные укрытия, которыми граждане могут воспользоваться в случае чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в своем Telegram-каналеНа карте обозначены адреса 750 укрытий на территории Симферополя. Ознакомиться с ней можно по ссылке. Также получить дополнительную информацию или консультацию по вопросам укрытий и чрезвычайным ситуациям вы можете в чат-боте администрации в Telegram.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что мест для укрытия в Крыму достаточно, но они пока не нужны.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разместить информационные плакаты о наличии рядом укрытий на всех остановках общественного транспорта. Он подчеркнул, что каждое из укрытий должно быть доступно.

https://crimea.ria.ru/20231101/massirovannaya-ataka-sbity-7-letevshikh-na-krym-raket-1132480328.html

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