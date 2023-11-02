https://crimea.ria.ru/20231102/pochemu-usililis-raketnye-ataki-na-krym--voennyy-ekspert-1132513760.html

Почему усилились ракетные атаки на Крым – военный эксперт

Почему усилились ракетные атаки на Крым – военный эксперт - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Почему усилились ракетные атаки на Крым – военный эксперт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили воздушные атаки на Крым и Севастополь, чтобы попытаться вынудить российские войска убрать с полуострова боевую авиацию и... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T14:38

2023-11-02T14:38

2023-11-02T14:39

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили воздушные атаки на Крым и Севастополь, чтобы попытаться вынудить российские войска убрать с полуострова боевую авиацию и тем самым облегчить десантную операцию украинских боевиков по форсированию Днепра. Такое мнение высказал военный волонтер, политолог Алексей Живов в пресс-центре РИА Новости Крым.Эксперт отметил, что ВСУ пытаются наступать на Днепре, рассчитывая перебросить на левый берег тяжелую технику. Чтобы это сделать, нужно наводить понтонные переправы, которые в данный момент успешно уничтожаются базирующейся в Крыму российской боевой авиацией.По его словам, попытки ударов по полуострову – это часть комбинированной стратегии ВСУ на Херсонском направлении.Живов уверен, что киевский режим при непосредственном участии Британии и США продолжит попытки атаковать Крым с воздуха. По его мнению, положить этому конец может создание с нашей стороны "равнозначных угроз" потери их собственных военных кораблей, подводных коммуникационных кабелей или газопроводов."Что-то должно произойти, чтобы они тоже ощутили у себя экономический ущерб, тогда они начнут задумываться, а стоит ли бить по Севастополю и Крыму. В противном случае они и дальше будут поставлять эти ракеты", - заключил эксперт.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. В пятницу российские военные отразили атаку шести беспилотников самолетного типа на Крым. А накануне российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России - над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе.30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя.29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:В Купянске российские самолеты уничтожили две переправы через реку ОсколНовая атака на Крым: сбиты шесть беспилотниковАтака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ

https://crimea.ria.ru/20231101/rossiyskaya-pvo-sobet-vse-f-16-u-ukrainy-za-tri-nedeli--shoygu-1132480766.html

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херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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