https://crimea.ria.ru/20231102/pochemu-usililis-raketnye-ataki-na-krym--voennyy-ekspert-1132513760.html
Почему усилились ракетные атаки на Крым – военный эксперт
Почему усилились ракетные атаки на Крым – военный эксперт - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Почему усилились ракетные атаки на Крым – военный эксперт
Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили воздушные атаки на Крым и Севастополь, чтобы попытаться вынудить российские войска убрать с полуострова боевую авиацию и... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T14:38
2023-11-02T14:38
2023-11-02T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили воздушные атаки на Крым и Севастополь, чтобы попытаться вынудить российские войска убрать с полуострова боевую авиацию и тем самым облегчить десантную операцию украинских боевиков по форсированию Днепра. Такое мнение высказал военный волонтер, политолог Алексей Живов в пресс-центре РИА Новости Крым.Эксперт отметил, что ВСУ пытаются наступать на Днепре, рассчитывая перебросить на левый берег тяжелую технику. Чтобы это сделать, нужно наводить понтонные переправы, которые в данный момент успешно уничтожаются базирующейся в Крыму российской боевой авиацией.По его словам, попытки ударов по полуострову – это часть комбинированной стратегии ВСУ на Херсонском направлении.Живов уверен, что киевский режим при непосредственном участии Британии и США продолжит попытки атаковать Крым с воздуха. По его мнению, положить этому конец может создание с нашей стороны "равнозначных угроз" потери их собственных военных кораблей, подводных коммуникационных кабелей или газопроводов."Что-то должно произойти, чтобы они тоже ощутили у себя экономический ущерб, тогда они начнут задумываться, а стоит ли бить по Севастополю и Крыму. В противном случае они и дальше будут поставлять эти ракеты", - заключил эксперт.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. В пятницу российские военные отразили атаку шести беспилотников самолетного типа на Крым. А накануне российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России - над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе.30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя.29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:В Купянске российские самолеты уничтожили две переправы через реку ОсколНовая атака на Крым: сбиты шесть беспилотниковАтака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУ
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крым, севастополь, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, херсонская область, новости сво, мнения, алексей живов, армия и флот
Почему усилились ракетные атаки на Крым – военный эксперт
Эксперт Живов: усиление ракетных атак на Крым связано с попытками ВСУ форсировать Днепр
14:38 02.11.2023 (обновлено: 14:39 02.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили воздушные атаки на Крым и Севастополь, чтобы попытаться вынудить российские войска убрать с полуострова боевую авиацию и тем самым облегчить десантную операцию украинских боевиков по форсированию Днепра. Такое мнение высказал военный волонтер, политолог Алексей Живов в пресс-центре РИА Новости Крым.
Эксперт отметил, что ВСУ пытаются наступать на Днепре, рассчитывая перебросить на левый берег тяжелую технику. Чтобы это сделать, нужно наводить понтонные переправы, которые в данный момент успешно уничтожаются базирующейся в Крыму российской боевой авиацией.
"Они стремятся даже не столько уничтожить нашу авиацию, сколько заставить нас перебросить ее на военные аэродромы Ростова или Северного Кавказа. Если мы это сделаем, плечо реакции увеличится, и у них появится время провести десантирование. Пока у них не получается. Каждый раз, когда они разворачиваются в боевые порядки с понтонами, прилетают наши Су-34, выпускают планирующие ФАБ-1500 (фугасные авиабомбы – ред.) – и вся эта история у них заканчивается", - пояснил Живов.
По его словам, попытки ударов по полуострову – это часть комбинированной стратегии ВСУ на Херсонском направлении.
"Пока у нас здесь есть авиация и корабли (в Крыму), мы контролируем Одессу и не даем эффективно высаживаться на Днепре", - подчеркнул аналитик.
Живов уверен, что киевский режим при непосредственном участии Британии и США продолжит попытки атаковать Крым с воздуха. По его мнению, положить этому конец может создание с нашей стороны "равнозначных угроз" потери их собственных военных кораблей, подводных коммуникационных кабелей или газопроводов.
"Что-то должно произойти, чтобы они тоже ощутили у себя экономический ущерб, тогда они начнут задумываться, а стоит ли бить по Севастополю и Крыму. В противном случае они и дальше будут поставлять эти ракеты", - заключил эксперт.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. В пятницу российские военные отразили атаку шести беспилотников
самолетного типа на Крым. А накануне российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России - над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет
, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе.
30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму
восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя
.
29 октября, ВСУ предприняли массированную атаку на Крым силами беспилотников – в небе над полуостровом уничтожены 36 БПЛА
.
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