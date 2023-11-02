https://crimea.ria.ru/20231102/v-kupyanske-rossiyskie-samolety-unichtozhili-dve-perepravy-cherez-reku-oskol-1132513197.html

В Купянске российские самолеты уничтожили две переправы через реку Оскол

В Купянске российские самолеты уничтожили две переправы через реку Оскол - РИА Новости Крым, 02.11.2023

В Купянске российские самолеты уничтожили две переправы через реку Оскол

ВКС России уничтожили две переправы, наведенные ВСУ через реку Оскол в районе Купянска. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T13:53

2023-11-02T13:53

2023-11-02T13:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили две переправы, наведенные ВСУ через реку Оскол в районе Купянска. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.Кроме того, силы группировки на Купянском направлении в районе Синьковки при поддержке сил артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 57-й отдельной мотопехотной бригады.В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены: два артиллерийских орудия, две самоходки "Гвоздика", самоходные артиллерийские установки AS-90 и "Краб" производства Польши, гаубица "Мста-Б" и два минометных расчета.По словам начальника пресс-центра, общие потери противника в результате действий группировки войск "Запад" составили 245 военнослужащих. Также был уничтожен пункт управления БПЛА, пункт боепитания и два беспилотника.Ранее сообщалось, что в районе острова Алешкинский группировка войск "Днепр" уничтожила украинскую лодку. Общие потери врага на Херсонском направлении составили 30 человек убитыми, 19 ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтоженыРоссийские военные впервые сбили украинские ракеты ATACMSНовые комплексы ЗРК сбили 24 украинских самолета за пять дней – Шойгу

https://crimea.ria.ru/20231102/v-rayone-ostrova-aleshkinskiy-gruppirovka-dnepr-unichtozhila-lodku-vsu-1132507401.html

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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, купянск, воздушно-космический силы (вкс), армия и флот