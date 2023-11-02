https://crimea.ria.ru/20231102/v-rayone-ostrova-aleshkinskiy-gruppirovka-dnepr-unichtozhila-lodku-vsu-1132507401.html

В районе острова Алешкинский группировка "Днепр" уничтожила лодку ВСУ

В районе острова Алешкинский группировка "Днепр" уничтожила лодку ВСУ - РИА Новости Крым, 02.11.2023

В районе острова Алешкинский группировка "Днепр" уничтожила лодку ВСУ

В Херсонской области группировка войск "Днепр" уничтожила лодку противника в районе острова Алешкинский, а также место временной дислокации подразделения... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T12:13

2023-11-02T12:13

2023-11-02T12:13

группировка войск "днепр"

новости сво

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области группировка войск "Днепр" уничтожила лодку противника в районе острова Алешкинский, а также место временной дислокации подразделения украинских боевиков. Об этом сообщают экстренные службы региона.На Херсонском направлении уничтожен минометный расчет с боекомплектом в районе села Никольское, в результате трое военнослужащих врага погибло, четверо были ранены. Ударами российских войск было поражено также место скопления живой силы в районе острова Фролова, в результате чего погибло 12 украинских боевиков.Было уничтожено также место временной дислокации украинских войск на Каховском направлении, в результате чего восемь украинских боевиков были убиты, десять ранены.В результате боевых действий за сутки потери противника в живой силе составили 30 человек убитыми, 19 ранеными.Подразделения ВСУ регулярно пытаются произвести высадку десанта в островной зоне Херсонской области. Так, 31 октября в районе острова Алешкинский было уничтожено три лодки противника, всего за сутки погибло более сорока украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус 900 боевиков и 8 танков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтоженыРоссийские военные впервые сбили украинские ракеты ATACMS

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости