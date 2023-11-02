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В районе острова Алешкинский группировка "Днепр" уничтожила лодку ВСУ - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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В районе острова Алешкинский группировка "Днепр" уничтожила лодку ВСУ
В районе острова Алешкинский группировка "Днепр" уничтожила лодку ВСУ - РИА Новости Крым, 02.11.2023
В районе острова Алешкинский группировка "Днепр" уничтожила лодку ВСУ
В Херсонской области группировка войск "Днепр" уничтожила лодку противника в районе острова Алешкинский, а также место временной дислокации подразделения... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T12:13
2023-11-02T12:13
группировка войск "днепр"
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области группировка войск "Днепр" уничтожила лодку противника в районе острова Алешкинский, а также место временной дислокации подразделения украинских боевиков. Об этом сообщают экстренные службы региона.На Херсонском направлении уничтожен минометный расчет с боекомплектом в районе села Никольское, в результате трое военнослужащих врага погибло, четверо были ранены. Ударами российских войск было поражено также место скопления живой силы в районе острова Фролова, в результате чего погибло 12 украинских боевиков.Было уничтожено также место временной дислокации украинских войск на Каховском направлении, в результате чего восемь украинских боевиков были убиты, десять ранены.В результате боевых действий за сутки потери противника в живой силе составили 30 человек убитыми, 19 ранеными.Подразделения ВСУ регулярно пытаются произвести высадку десанта в островной зоне Херсонской области. Так, 31 октября в районе острова Алешкинский было уничтожено три лодки противника, всего за сутки погибло более сорока украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус 900 боевиков и 8 танков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтоженыРоссийские военные впервые сбили украинские ракеты ATACMS
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группировка войск "днепр", новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
В районе острова Алешкинский группировка "Днепр" уничтожила лодку ВСУ

В районе острова Алешкинский уничтожена лодка ВСУ – потери врага исчисляются десятками

12:13 02.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПозиции артиллерийского подразделения ЦВО на Краснолиманском направлении
Позиции артиллерийского подразделения ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области группировка войск "Днепр" уничтожила лодку противника в районе острова Алешкинский, а также место временной дислокации подразделения украинских боевиков. Об этом сообщают экстренные службы региона.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены позиции одного из подразделений ВСУ. Потери ВСУ в живой силе составили: семеро погибших, пятеро раненых".
На Херсонском направлении уничтожен минометный расчет с боекомплектом в районе села Никольское, в результате трое военнослужащих врага погибло, четверо были ранены. Ударами российских войск было поражено также место скопления живой силы в районе острова Фролова, в результате чего погибло 12 украинских боевиков.
Было уничтожено также место временной дислокации украинских войск на Каховском направлении, в результате чего восемь украинских боевиков были убиты, десять ранены.
В результате боевых действий за сутки потери противника в живой силе составили 30 человек убитыми, 19 ранеными.
Подразделения ВСУ регулярно пытаются произвести высадку десанта в островной зоне Херсонской области. Так, 31 октября в районе острова Алешкинский было уничтожено три лодки противника, всего за сутки погибло более сорока украинских боевиков.
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Группировка войск "Днепр"Новости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости
 
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