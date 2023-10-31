https://crimea.ria.ru/20231031/minus-900-boevikov-i-8-tankov-za-sutki-poteri-vsu-v-zone-spetsoperatsii-1132453698.html

Минус 900 боевиков и 8 танков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации

Минус 900 боевиков и 8 танков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Минус 900 боевиков и 8 танков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации

Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили девять атак противника на трех направлениях и уничтожили более 900 боевиков и 64 единицы техники, в том... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T16:20

2023-10-31T16:20

2023-10-31T16:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили девять атак противника на трех направлениях и уничтожили более 900 боевиков и 64 единицы техники, в том числе восемь танков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили пять атак украинских штурмовиков в районе Синьковки Харьковской области.Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, из них два немецких Leopard, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика".Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Ямполовки Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли на данном направлении до 250 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две артиллерийские системы М777.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Курдюмовки ДНР.Общие потери противника на данном направлении составили до 170 военнослужащих, три танка, две БМП Bradley, три боевые бронированные машины, а также два автомобиля.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены гаубицы М198, М119, Д-20, Д-30, а также самоходные артиллерийские установки Krab, "Акация", "Гвоздика" и две боевые машины РСЗО "Град".Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Угледара и Старомайорского, ДНР.Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Запорожское и Херсонское направленияНа Запорожском направлении российские подразделения при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку противника в районе Работино.Потери ВСУ составили более 140 боевиков, пять боевых бронированных машин, шесть пикапов, две гаубицы М109 Paladin.На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли удары по скоплениям живой силы и техники двух бригад морской пехоты ВСУ в районе острова Алексеевский и населенного пункта Берислав Херсонской области.Потери противника составили до 125 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:У Алешкинского острова разбиты лодки ВСУ и уничтожены десятки боевиковПытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у АртемовскаПочти тысяча боевиков ВСУ ликвидирована в зоне СВО за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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