https://crimea.ria.ru/20231031/u-aleshkinskogo-ostrova-razbity-lodki-vsu-i-unichtozheny-desyatki-boevikov-1132437321.html
У Алешкинского острова разбиты лодки ВСУ и уничтожены десятки боевиков
У Алешкинского острова разбиты лодки ВСУ и уничтожены десятки боевиков - РИА Новости Крым, 31.10.2023
У Алешкинского острова разбиты лодки ВСУ и уничтожены десятки боевиков
Бойцы группы "Днепр" на Херсонском направлении за сутки уничтожили еще 44 украинских боевика, три лодки в районе Алешкинского острова и боевую технику... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T10:57
2023-10-31T10:57
2023-10-31T11:11
новости сво
группировка войск "днепр"
херсонская область
вооруженные силы россии
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Бойцы группы "Днепр" на Херсонском направлении за сутки уничтожили еще 44 украинских боевика, три лодки в районе Алешкинского острова и боевую технику противника, сообщают экстренные службы региона.По их данным, в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, противник потерял десять боевиков убитыми и ранеными.На Херсонском направлении разбита гаубица Д-30 с боекомплектом в районе Зеленовки, ликвидированы четыре боевика, ранены трое. Кроме того, в районе Алешкинского острова в результате удара по месту скопления живой силы ВСУ уничтожены еще десять украинских военных, разбиты три замаскированные лодки.Сутками ранее на Херсонском направлении уничтожены до 70 боевиков ВСУ, три автомобиля, пушка "Гиацинт-Б", гаубицы "Мста-Б" и "Д-20". Читайте также на РИА Новости Крым:Пытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у Артемовска19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтоженыРоссийские военные впервые сбили украинские ракеты ATACMS
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новости сво, группировка войск "днепр", херсонская область, вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу
У Алешкинского острова разбиты лодки ВСУ и уничтожены десятки боевиков
На Херсонском направлении уничтожены еще десятки боевиков и три лодки ВСУ
10:57 31.10.2023 (обновлено: 11:11 31.10.2023)