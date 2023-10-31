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У Алешкинского острова разбиты лодки ВСУ и уничтожены десятки боевиков

У Алешкинского острова разбиты лодки ВСУ и уничтожены десятки боевиков - РИА Новости Крым, 31.10.2023

У Алешкинского острова разбиты лодки ВСУ и уничтожены десятки боевиков

Бойцы группы "Днепр" на Херсонском направлении за сутки уничтожили еще 44 украинских боевика, три лодки в районе Алешкинского острова и боевую технику... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T10:57

2023-10-31T10:57

2023-10-31T11:11

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херсонская область

вооруженные силы россии

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Бойцы группы "Днепр" на Херсонском направлении за сутки уничтожили еще 44 украинских боевика, три лодки в районе Алешкинского острова и боевую технику противника, сообщают экстренные службы региона.По их данным, в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, противник потерял десять боевиков убитыми и ранеными.На Херсонском направлении разбита гаубица Д-30 с боекомплектом в районе Зеленовки, ликвидированы четыре боевика, ранены трое. Кроме того, в районе Алешкинского острова в результате удара по месту скопления живой силы ВСУ уничтожены еще десять украинских военных, разбиты три замаскированные лодки.Сутками ранее на Херсонском направлении уничтожены до 70 боевиков ВСУ, три автомобиля, пушка "Гиацинт-Б", гаубицы "Мста-Б" и "Д-20". Читайте также на РИА Новости Крым:Пытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у Артемовска19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтоженыРоссийские военные впервые сбили украинские ракеты ATACMS

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новости сво, группировка войск "днепр", херсонская область, вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу