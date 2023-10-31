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У Алешкинского острова разбиты лодки ВСУ и уничтожены десятки боевиков - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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У Алешкинского острова разбиты лодки ВСУ и уничтожены десятки боевиков
У Алешкинского острова разбиты лодки ВСУ и уничтожены десятки боевиков - РИА Новости Крым, 31.10.2023
У Алешкинского острова разбиты лодки ВСУ и уничтожены десятки боевиков
Бойцы группы "Днепр" на Херсонском направлении за сутки уничтожили еще 44 украинских боевика, три лодки в районе Алешкинского острова и боевую технику... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T10:57
2023-10-31T11:11
новости сво
группировка войск "днепр"
херсонская область
вооруженные силы россии
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Бойцы группы "Днепр" на Херсонском направлении за сутки уничтожили еще 44 украинских боевика, три лодки в районе Алешкинского острова и боевую технику противника, сообщают экстренные службы региона.По их данным, в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, противник потерял десять боевиков убитыми и ранеными.На Херсонском направлении разбита гаубица Д-30 с боекомплектом в районе Зеленовки, ликвидированы четыре боевика, ранены трое. Кроме того, в районе Алешкинского острова в результате удара по месту скопления живой силы ВСУ уничтожены еще десять украинских военных, разбиты три замаскированные лодки.Сутками ранее на Херсонском направлении уничтожены до 70 боевиков ВСУ, три автомобиля, пушка "Гиацинт-Б", гаубицы "Мста-Б" и "Д-20". Читайте также на РИА Новости Крым:Пытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у Артемовска19 групповых ударов за неделю: какие объекты ВСУ уничтоженыРоссийские военные впервые сбили украинские ракеты ATACMS
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новости сво, группировка войск "днепр", херсонская область, вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу
У Алешкинского острова разбиты лодки ВСУ и уничтожены десятки боевиков

На Херсонском направлении уничтожены еще десятки боевиков и три лодки ВСУ

10:57 31.10.2023 (обновлено: 11:11 31.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота подразделений ВС РФ
Работа подразделений ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Бойцы группы "Днепр" на Херсонском направлении за сутки уничтожили еще 44 украинских боевика, три лодки в районе Алешкинского острова и боевую технику противника, сообщают экстренные службы региона.
По их данным, в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, противник потерял десять боевиков убитыми и ранеными.
На Херсонском направлении разбита гаубица Д-30 с боекомплектом в районе Зеленовки, ликвидированы четыре боевика, ранены трое. Кроме того, в районе Алешкинского острова в результате удара по месту скопления живой силы ВСУ уничтожены еще десять украинских военных, разбиты три замаскированные лодки.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожены места временной дислокации подразделений ВСУ в районе Качкаровки. Потери ВСУ составили 12 боевиков убитыми и пять ранеными. Выведены из строя две единицы автомобильной техники", – сказано в сообщении.

Сутками ранее на Херсонском направлении уничтожены до 70 боевиков ВСУ, три автомобиля, пушка "Гиацинт-Б", гаубицы "Мста-Б" и "Д-20".
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Новости СВОГруппировка войск "Днепр"Херсонская областьВооруженные силы РоссииАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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