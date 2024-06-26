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За осквернение Сапун-Горы мужчина приговорен к 1,5 годам колонии
За осквернение Сапун-Горы мужчина приговорен к 1,5 годам колонии - РИА Новости Крым, 26.06.2024
За осквернение Сапун-Горы мужчина приговорен к 1,5 годам колонии
Вынесен приговор за осквернение символов воинской славы на территории мемориального комплекса "Сапун-Гора". Об этом сообщает крымский Следком. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T13:19
2024-06-26T13:19
2024-06-26T13:23
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Вынесен приговор за осквернение символов воинской славы на территории мемориального комплекса "Сапун-Гора". Об этом сообщает крымский Следком.По данным СК, подозреваемый был оперативно установлен и задержан сотрудниками Службы в городе Севастополе республиканского УФСБ России. Следователем с фигурантом проведены все неотложные следственные действия. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Приговором суда он признан виновным и приговорен к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении", - заключили в Следкоме.Также по отбытию наказания мужчине запрещено в течение трех лет размещать какие-либо материалы в интернете.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников ОтечестваКрымчанина осудили за осквернение памятника участникам спецоперацииОсквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала
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крымский следком, приговор, сапун-гора, новости крыма, вандализм, севастополь
За осквернение Сапун-Горы мужчина приговорен к 1,5 годам колонии
За осквернение Сапун-Горы мужчина приговорен к 1,5 годам колонии
13:19 26.06.2024 (обновлено: 13:23 26.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Вынесен приговор за осквернение символов воинской славы на территории мемориального комплекса "Сапун-Гора". Об этом сообщает крымский Следком.
"Установлено, что 28-летний приезжий взобрался на ствол трофейной гаубицы, совершив действия, оскверняющие символы воинской славы России и оскорбляющие память фронтовиков. Свой низменный поступок мужчина снял мобильный телефон и разместил в соцсети", - говорится в сообщении ведомства.
По данным СК, подозреваемый был оперативно установлен и задержан сотрудниками Службы в городе Севастополе республиканского УФСБ России.
Следователем с фигурантом проведены все неотложные следственные действия. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Приговором суда он признан виновным и приговорен к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении", - заключили в Следкоме.
Также по отбытию наказания мужчине запрещено в течение трех лет размещать какие-либо материалы в интернете.
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