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За осквернение Сапун-Горы мужчина приговорен к 1,5 годам колонии

За осквернение Сапун-Горы мужчина приговорен к 1,5 годам колонии - РИА Новости Крым, 26.06.2024

За осквернение Сапун-Горы мужчина приговорен к 1,5 годам колонии

Вынесен приговор за осквернение символов воинской славы на территории мемориального комплекса "Сапун-Гора". Об этом сообщает крымский Следком. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T13:19

2024-06-26T13:19

2024-06-26T13:23

крымский следком

приговор

сапун-гора

новости крыма

вандализм

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Вынесен приговор за осквернение символов воинской славы на территории мемориального комплекса "Сапун-Гора". Об этом сообщает крымский Следком.По данным СК, подозреваемый был оперативно установлен и задержан сотрудниками Службы в городе Севастополе республиканского УФСБ России. Следователем с фигурантом проведены все неотложные следственные действия. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Приговором суда он признан виновным и приговорен к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении", - заключили в Следкоме.Также по отбытию наказания мужчине запрещено в течение трех лет размещать какие-либо материалы в интернете.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников ОтечестваКрымчанина осудили за осквернение памятника участникам спецоперацииОсквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала

сапун-гора

севастополь

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крымский следком, приговор, сапун-гора, новости крыма, вандализм, севастополь