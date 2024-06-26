https://crimea.ria.ru/20240626/klienty-rnkb-sdali-na-pererabotku-okolo-300-kg-ispolzovannykh-batareek-1138369710.html

Клиенты РНКБ сдали на переработку около 300 кг использованных батареек

Клиенты РНКБ сдали на переработку около 300 кг использованных батареек - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Клиенты РНКБ сдали на переработку около 300 кг использованных батареек

В точках приема отработанных элементов питания в офисах Банка РНКБ за 5 месяцев текущего года собрано около 300 килограммов использованных батареек, сообщает... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T12:30

2024-06-26T12:30

2024-06-26T12:30

рнкб (пао)

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CИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В точках приема отработанных элементов питания в офисах Банка РНКБ за 5 месяцев текущего года собрано около 300 килограммов использованных батареек, сообщает банк.Все они были переданы на переработку компании - экологическому партнеру банка в Челябинске. В процессе переработки батареек будет получено сырье - черный лом, медный порошок, цинковый порошок, графит и другие материалы. Сырье используется в качестве вторичного ресурса для производства гальванических элементов, щеток электродвигателей, цемента, а также новых батареек.РНКБ запустил проект по сбору и переработке батареек в январе 2024 года, первые точки сбора открылись в пяти офисах Симферополя.Специалисты республиканского Центра гигиены и эпидемиологии провели замеры концентрации вредных веществ в воздушной среде в отделениях, где установлены контейнеры для сбора батареек. По результатам испытаний превышений не установлено, а проект признан полностью безопасным для здоровья сотрудников и клиентов, говорится в сообщении.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экология, общество, крым, новости крыма