https://crimea.ria.ru/20240626/klienty-rnkb-sdali-na-pererabotku-okolo-300-kg-ispolzovannykh-batareek-1138369710.html
Клиенты РНКБ сдали на переработку около 300 кг использованных батареек
Клиенты РНКБ сдали на переработку около 300 кг использованных батареек - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Клиенты РНКБ сдали на переработку около 300 кг использованных батареек
В точках приема отработанных элементов питания в офисах Банка РНКБ за 5 месяцев текущего года собрано около 300 килограммов использованных батареек, сообщает... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T12:30
2024-06-26T12:30
2024-06-26T12:30
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CИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В точках приема отработанных элементов питания в офисах Банка РНКБ за 5 месяцев текущего года собрано около 300 килограммов использованных батареек, сообщает банк.Все они были переданы на переработку компании - экологическому партнеру банка в Челябинске. В процессе переработки батареек будет получено сырье - черный лом, медный порошок, цинковый порошок, графит и другие материалы. Сырье используется в качестве вторичного ресурса для производства гальванических элементов, щеток электродвигателей, цемента, а также новых батареек.РНКБ запустил проект по сбору и переработке батареек в январе 2024 года, первые точки сбора открылись в пяти офисах Симферополя.Специалисты республиканского Центра гигиены и эпидемиологии провели замеры концентрации вредных веществ в воздушной среде в отделениях, где установлены контейнеры для сбора батареек. По результатам испытаний превышений не установлено, а проект признан полностью безопасным для здоровья сотрудников и клиентов, говорится в сообщении.
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рнкб (пао), экология, общество, крым, новости крыма
CИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В точках приема отработанных элементов питания в офисах Банка РНКБ за 5 месяцев текущего года собрано около 300 килограммов использованных батареек, сообщает банк.
Все они были переданы на переработку компании - экологическому партнеру банка в Челябинске. В процессе переработки батареек будет получено сырье - черный лом, медный порошок, цинковый порошок, графит и другие материалы. Сырье используется в качестве вторичного ресурса для производства гальванических элементов, щеток электродвигателей, цемента, а также новых батареек.
РНКБ запустил проект по сбору и переработке батареек в январе 2024 года, первые точки сбора открылись в пяти офисах Симферополя.
Специалисты республиканского Центра гигиены и эпидемиологии провели замеры концентрации вредных веществ в воздушной среде в отделениях, где установлены контейнеры для сбора батареек. По результатам испытаний превышений не установлено, а проект признан полностью безопасным для здоровья сотрудников и клиентов, говорится в сообщении.
"Правильная и экологичная утилизация отработанных аккумуляторов очень важна для защиты окружающей среды, и нас очень радует поддержка и участие наших клиентов. Проект "Сбор и переработка батареек" полностью соответствует принципам экологического производства, а также содействует развитию циклической экономики России", - отметил начальник управления клиентских впечатлений РНКБ Егор Андреев.