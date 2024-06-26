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В зоне СВО уничтожен цех по сборке украинских дронов и места их запуска
В зоне СВО уничтожен цех по сборке украинских дронов и места их запуска - РИА Новости Крым, 26.06.2024
В зоне СВО уничтожен цех по сборке украинских дронов и места их запуска
Российские военнослужащие уничтожили в зоне СВО цех сборки и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пусковые установки реактивных РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T14:37
2024-06-26T14:37
2024-06-26T14:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили в зоне СВО цех сборки и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пусковые установки реактивных систем HIMARS и транспортно-заряжающую машину. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение", - говорится в сообщении.Кроме того, удалось уничтожить цех сборки и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах.Накануне средствами ПВО над Ростовской областью был уничтожен малоразмерный воздушный шар, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины.25 июня в зоне специальной военной операции потери ВСУ составили более 2,5 тысяч человек убитыми и ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую областиАрмия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиковВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ
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himars, новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
В зоне СВО уничтожен цех по сборке украинских дронов и места их запуска
Российские военнослужащие уничтожили цех сборки дронов для ВСУ и места их запуска
14:37 26.06.2024 (обновлено: 14:38 26.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили в зоне СВО цех сборки и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пусковые установки реактивных систем HIMARS и транспортно-заряжающую машину. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение", - говорится в сообщении.
Кроме того, удалось уничтожить цех сборки и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 76 украинских беспилотных летательных аппаратов и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - информирует Telegram-канал Минобороны.
Накануне средствами ПВО над Ростовской областью был уничтожен
малоразмерный воздушный шар, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины.
25 июня в зоне специальной военной операции потери ВСУ составили
более 2,5 тысяч человек убитыми и ранеными.
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