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В зоне СВО уничтожен цех по сборке украинских дронов и места их запуска

В зоне СВО уничтожен цех по сборке украинских дронов и места их запуска - РИА Новости Крым, 26.06.2024

В зоне СВО уничтожен цех по сборке украинских дронов и места их запуска

Российские военнослужащие уничтожили в зоне СВО цех сборки и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пусковые установки реактивных РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T14:37

2024-06-26T14:37

2024-06-26T14:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили в зоне СВО цех сборки и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пусковые установки реактивных систем HIMARS и транспортно-заряжающую машину. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение", - говорится в сообщении.Кроме того, удалось уничтожить цех сборки и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах.Накануне средствами ПВО над Ростовской областью был уничтожен малоразмерный воздушный шар, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины.25 июня в зоне специальной военной операции потери ВСУ составили более 2,5 тысяч человек убитыми и ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую областиАрмия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиковВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

himars, новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф