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Потери ВСУ растут: за сутки уничтожены почти 2,5 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Потери ВСУ растут: за сутки уничтожены почти 2,5 тысячи боевиков
Потери ВСУ растут: за сутки уничтожены почти 2,5 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Потери ВСУ растут: за сутки уничтожены почти 2,5 тысячи боевиков
Потери украинских войск за сутки составили до 2345 человек, разбиты склады ВСУ и вражеская техника, в том числе американского и британского производства,... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T14:43
2024-06-25T14:43
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили до 2345 человек, разбиты склады ВСУ и вражеская техника, в том числе американского и британского производства, сообщает во вторник Минобороны России.На северном направлении потери – до 235 военнослужащих, два автомобиля, американская гаубица М777, две гаубицы Д-20 и одна Д-30.На западе заняты более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицы М198 и Д-20, САУ "Гвоздика", американское орудие М119, склад боеприпасов ВСУ.На южном направлении улучшено положение по переднему краю. Противник потерял более 830 военнослужащих, два бронетранспортера, семь автомобилей, две гаубицы М777, по одной М198 и "Мста-Б", орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы.На центральном участке фронта заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены три контратаки, уничтожены до 560 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, по три гаубицы М777, "Мста-Б", Д-30 и одна Д-20.На восточной линии ВС РФ улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, американскую гаубицу М777 и британскую FH-70. гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 125 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицы М777, Д-20, Д-30, американское орудие М109.Сутками ранее российские войска улучшили положение по переднему краю, разбив врага в Донецкой Народной Республике и уничтожив 1860 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки достигли двух тысяч человекВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУБолее 14 тысяч украинских боевиков ликвидированы за эту неделю
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Потери ВСУ растут: за сутки уничтожены почти 2,5 тысячи боевиков

ВСУ потеряли за сутки почти 2,5 тысячи боевиков – Минобороны

14:43 25.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили до 2345 человек, разбиты склады ВСУ и вражеская техника, в том числе американского и британского производства, сообщает во вторник Минобороны России.
На северном направлении потери – до 235 военнослужащих, два автомобиля, американская гаубица М777, две гаубицы Д-20 и одна Д-30.
На западе заняты более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицы М198 и Д-20, САУ "Гвоздика", американское орудие М119, склад боеприпасов ВСУ.
На южном направлении улучшено положение по переднему краю. Противник потерял более 830 военнослужащих, два бронетранспортера, семь автомобилей, две гаубицы М777, по одной М198 и "Мста-Б", орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы.
На центральном участке фронта заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены три контратаки, уничтожены до 560 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, по три гаубицы М777, "Мста-Б", Д-30 и одна Д-20.
На восточной линии ВС РФ улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, американскую гаубицу М777 и британскую FH-70. гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 125 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицы М777, Д-20, Д-30, американское орудие М109.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
Сутками ранее российские войска улучшили положение по переднему краю, разбив врага в Донецкой Народной Республике и уничтожив 1860 боевиков.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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