https://crimea.ria.ru/20240625/poteri-vsu-rastut-za-sutki-unichtozheny-pochti-25-tysyachi-boevikov-1138345448.html

Потери ВСУ растут: за сутки уничтожены почти 2,5 тысячи боевиков

Потери ВСУ растут: за сутки уничтожены почти 2,5 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Потери ВСУ растут: за сутки уничтожены почти 2,5 тысячи боевиков

Потери украинских войск за сутки составили до 2345 человек, разбиты склады ВСУ и вражеская техника, в том числе американского и британского производства,... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T14:43

2024-06-25T14:43

2024-06-25T14:43

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили до 2345 человек, разбиты склады ВСУ и вражеская техника, в том числе американского и британского производства, сообщает во вторник Минобороны России.На северном направлении потери – до 235 военнослужащих, два автомобиля, американская гаубица М777, две гаубицы Д-20 и одна Д-30.На западе заняты более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицы М198 и Д-20, САУ "Гвоздика", американское орудие М119, склад боеприпасов ВСУ.На южном направлении улучшено положение по переднему краю. Противник потерял более 830 военнослужащих, два бронетранспортера, семь автомобилей, две гаубицы М777, по одной М198 и "Мста-Б", орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы.На центральном участке фронта заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены три контратаки, уничтожены до 560 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, по три гаубицы М777, "Мста-Б", Д-30 и одна Д-20.На восточной линии ВС РФ улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, американскую гаубицу М777 и британскую FH-70. гаубицы "Мста-Б" и Д-30.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 125 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицы М777, Д-20, Д-30, американское орудие М109.Сутками ранее российские войска улучшили положение по переднему краю, разбив врага в Донецкой Народной Республике и уничтожив 1860 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки достигли двух тысяч человекВС РФ нанесли групповой удар по месту подготовки летного состава ВСУБолее 14 тысяч украинских боевиков ликвидированы за эту неделю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика