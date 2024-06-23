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Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки достигли двух тысяч человек

Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки достигли двух тысяч человек - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки достигли двух тысяч человек

Военнослужащие российской армии за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции ликвидировали около двух тысяч украинских боевиков. Были уничтожены также РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T14:11

2024-06-23T14:11

2024-06-23T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции ликвидировали около двух тысяч украинских боевиков. Были уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Веселое, Питомник, Лесное, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих и 13 единиц техники.Кроме того, были уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США и станция радиоэлектронной разведки "Пластун".Группировка войск "Запад" вела бои в районах населенных пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области, а также Стельмаховка, Надия, Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянка в ДНР.Потери противника составили до 500 военнослужащих, восемь единиц техники и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Боевые действия проходили в районе населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Калинино, Миньковка, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ составили до 570 военнослужащих и двадцать единиц техники. Кроме того, было уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новопокровское, Новоалександровка, Карловка, Михайловка и Дзержинск в ДНПР.Противник потерял до 430 военнослужащих и 21 единицу боевой техники.Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение живой силе и технике подразделениям врага в районе сел Урожайное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 135 военнослужащих, девять единиц техники и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Ивановка, Золотая Балка, Ольговка и Токаревка Херсонской области.Украинские боевики потеряли до 130 военнослужащих, 11 единиц боевой техники и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD".Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуПочему Украина усилила атаки на Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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