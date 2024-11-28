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В Крыму утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом 4 млрд рублей

В Крыму утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом 4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 28.11.2024

В Крыму утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом 4 млрд рублей

Государственный совет Крыма на внеочередной сессии в четверг утвердил бюджет республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов с доходной частью почти... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T12:15

2024-11-28T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма на внеочередной сессии в четверг утвердил бюджет республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов с доходной частью почти 230 миллиардов рублей и дефицитом 4,1 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости Крым. Главный финансовый документ региона единогласно поддержали все депутаты, принявшие участие в голосовании.Как сообщила вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико, ко второму чтению основные параметры бюджета изменились. В частности, доходная часть в 2025 году увеличилась на 5 млрд рублей и составила 229,5 млрд рублей, в первую очередь, благодаря перерасчету налоговых и неналоговых доходов в сторону увеличения на 3,6 млрд рублей, а также росту безвозмездных поступлений из федерального бюджета.Расходы увеличились на 9 млрд и составили 233,6 млрд рублей. Дефицит бюджета определен в размере 4,1 млрд рублей.По словам Кивико, налоговые и неналоговые доходы региона в следующем году увеличились за счет налога на прибыль (+1 млрд рублей), налога на доходы физлиц (+500 млн рублей) и поступления от акцизов (+817 млн рублей). Кроме того, на 1 млрд рублей увеличены остатки от операций по управлению на едином казначейском счете. Также увеличатся доходы от арендной платы за землю на 200 млн рублей.При этом Крыму добавлены новые субсидии на следующий год: на строительство экотехнопарков по переработке твердых коммунальных отходов (2,1 млрд рублей), модернизацию коммунальной инфраструктуры (551,6 млн рублей), благоустройство парков и скверов (535,3 млн рублей).Дефицит бюджета будет покрываться прогнозными остатками на начало каждого бюджетного года, сложившимися за счет дополнительных доходов, экономии по расходам, а также за счет привлечения инфраструктурного кредита из федерального бюджета.В итоговом варианте проекта бюджета увеличены расходы на образование (+1,2 млрд рублей), содержание автомобильных дорог (+0,6 млрд рублей), компенсацию затрат по перевозке пассажиров (+0,5 млрд рублей).Образование осталось приоритетной статьей расходов республиканской казны на 2025 год – более 45 млрд рублей.Ранее председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова сообщила, что доходы бюджета Крыма выросли в пять раз за десять лет пребывания республики в составе России. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совет Федерации одобрил трехлетний бюджет РоссииБюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходовНалог на игорный бизнес в Крыму увеличили втрое

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