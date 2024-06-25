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Малоразмерный воздушный шар уничтожен над Ростовской областью
Малоразмерный воздушный шар уничтожен над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Малоразмерный воздушный шар уничтожен над Ростовской областью
В небе над Ростовской областью был обнаружен малоразмерный воздушный шар, он был уничтожен российскими средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T15:53
2024-06-25T15:53
2024-06-25T16:02
ростовская область
малоразмерный воздушный шар (мвш)
новости
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безопасность
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В небе над Ростовской областью был обнаружен малоразмерный воздушный шар, он был уничтожен российскими средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подобный шар был сбит в Подмосковье 27 мая 2024 года. Такие шары могут применяться Украиной как для ударов по объектам, так и для разведки.Ранее во вторник в Белгородской области украинский дрон атаковал КамАЗ, в результате чего пострадал водитель. Инцидент произошел на автодороге Архангельское – Муром Шебекинского городского округа во вторник.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую областиМирный житель погиб в Белгородской области после удара ВСУ - ГладковДрон-камикадзе атаковал гражданское авто под Белгородом – ранены двое
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ростовская область, малоразмерный воздушный шар (мвш), новости, пво, министерство обороны рф, безопасность, вооруженные силы россии
Малоразмерный воздушный шар уничтожен над Ростовской областью
Малоразмерный воздушный шар уничтожен над Ростовской областью
15:53 25.06.2024 (обновлено: 16:02 25.06.2024)