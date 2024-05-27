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Малоразмерный воздушный шар сбит в Подмосковье - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Малоразмерный воздушный шар сбит в Подмосковье
Малоразмерный воздушный шар сбит в Подмосковье - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Малоразмерный воздушный шар сбит в Подмосковье
Над территорией Московской области был ликвидирован малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T22:12
2024-05-27T22:17
министерство обороны рф
новости
андрей воробьев
беспилотник (бпла, дрон)
пво
московская область
малоразмерный воздушный шар (мвш)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Над территорией Московской области был ликвидирован малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Губернатор региона Андрей Воробьев также сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила беспилотник."Сегодня около 21часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА – обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал", – написал он в своем ТГ-канале.Губернатор отметил, что жители Балашихи могли слышать хлопки, и попросил сохранять спокойствие. Все службы работают на месте, с восстановлением дома жильцам будет оказана помощь, подчеркнул Воробьев.В понедельник беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Орловской области. В результате атаки ВСУ по гражданскому объекту в городе Ливны пострадали шесть человек, один из пострадавших в реанимации. Также украинские дроны пытались атаковать Геленджик. Также ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автостоянку в Белгородской области, ранена женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских регионаВСУ ночью атаковали беспилотниками Курскую и Орловскую областиРакета ВСУ попала в здание Пенсионного фонда на Херсонщине: 5 раненых
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, андрей воробьев, беспилотник (бпла, дрон), пво, московская область, малоразмерный воздушный шар (мвш)
Малоразмерный воздушный шар сбит в Подмосковье

Малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Московской области – Минобороны

22:12 27.05.2024 (обновлено: 22:17 27.05.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Над территорией Московской области был ликвидирован малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Около 21:00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар", – сказано в сообщении.
Губернатор региона Андрей Воробьев также сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила беспилотник.
"Сегодня около 21часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА – обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал", – написал он в своем ТГ-канале.
Губернатор отметил, что жители Балашихи могли слышать хлопки, и попросил сохранять спокойствие. Все службы работают на месте, с восстановлением дома жильцам будет оказана помощь, подчеркнул Воробьев.
В понедельник беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Орловской области. В результате атаки ВСУ по гражданскому объекту в городе Ливны пострадали шесть человек, один из пострадавших в реанимации. Также украинские дроны пытались атаковать Геленджик. Также ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автостоянку в Белгородской области, ранена женщина.
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Министерство обороны РФНовостиАндрей ВоробьевБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОМосковская областьМалоразмерный воздушный шар (МВШ)
 
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