https://crimea.ria.ru/20240527/malorazmernyy-vozdushnyy-shar-sbit-v-podmoskove-1137638550.html

Малоразмерный воздушный шар сбит в Подмосковье

Малоразмерный воздушный шар сбит в Подмосковье - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Малоразмерный воздушный шар сбит в Подмосковье

Над территорией Московской области был ликвидирован малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T22:12

2024-05-27T22:12

2024-05-27T22:17

министерство обороны рф

новости

андрей воробьев

беспилотник (бпла, дрон)

пво

московская область

малоразмерный воздушный шар (мвш)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Над территорией Московской области был ликвидирован малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Губернатор региона Андрей Воробьев также сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила беспилотник."Сегодня около 21часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА – обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал", – написал он в своем ТГ-канале.Губернатор отметил, что жители Балашихи могли слышать хлопки, и попросил сохранять спокойствие. Все службы работают на месте, с восстановлением дома жильцам будет оказана помощь, подчеркнул Воробьев.В понедельник беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Орловской области. В результате атаки ВСУ по гражданскому объекту в городе Ливны пострадали шесть человек, один из пострадавших в реанимации. Также украинские дроны пытались атаковать Геленджик. Также ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автостоянку в Белгородской области, ранена женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских регионаВСУ ночью атаковали беспилотниками Курскую и Орловскую областиРакета ВСУ попала в здание Пенсионного фонда на Херсонщине: 5 раненых

московская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, андрей воробьев, беспилотник (бпла, дрон), пво, московская область, малоразмерный воздушный шар (мвш)