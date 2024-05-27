https://crimea.ria.ru/20240527/vsu-atakovali-bespilotnikami-chetyre-rossiyskikh-regiona-1137614897.html
ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона
ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона - РИА Новости Крым, 27.05.2024
ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона
В течение прошедшей ночи над четырьмя российскими регионами силы ПВО сбили и подавили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T07:55
2024-05-27T07:55
2024-05-27T08:01
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи над четырьмя российскими регионами силы ПВО сбили и подавили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Как сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, в результате атаки беспилотников на АЗС погиб водитель 8-й областной пожарной части, еще три сотрудника служб, прибывших на место происшествия, пострадали.По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов Шебекинского городского округа."В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса во двор в многоквартирном доме в пяти квартирах выбиты окна, повреждено остекление в одном из подъездов и посечен фасад. Осколками посечены 12 автомобилей. В селе Муром различные повреждения выявлены в трех частных жилых домовладениях. На территории одного частного жилого домовладения загорелась надворная постройка", - написал он в своем ТГ-канале, уточнив, что пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую областьСилами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и VampireРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости сво, пво, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, орловская область, краснодарский край, брянская область
ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона
12 беспилотников ВСУ сбиты ночью над российскими регионами - Минобороны
07:55 27.05.2024 (обновлено: 08:01 27.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи над четырьмя российскими регионами силы ПВО сбили и подавили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один - над территорией Белгородской области, четыре дрона сбиты в Краснодарском крае, еще шесть беспилотников уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области.
Как сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, в результате атаки беспилотников на АЗС погиб водитель 8-й областной пожарной части
, еще три сотрудника служб, прибывших на место происшествия, пострадали.
По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов Шебекинского городского округа.
"В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса во двор в многоквартирном доме в пяти квартирах выбиты окна, повреждено остекление в одном из подъездов и посечен фасад. Осколками посечены 12 автомобилей. В селе Муром различные повреждения выявлены в трех частных жилых домовладениях. На территории одного частного жилого домовладения загорелась надворная постройка", - написал он в своем ТГ-канале, уточнив, что пострадавших нет.
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