https://crimea.ria.ru/20240527/vsu-atakovali-bespilotnikami-chetyre-rossiyskikh-regiona-1137614897.html

ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона

ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона - РИА Новости Крым, 27.05.2024

ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона

В течение прошедшей ночи над четырьмя российскими регионами силы ПВО сбили и подавили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T07:55

2024-05-27T07:55

2024-05-27T08:01

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

новости сво

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всу (вооруженные силы украины)

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи над четырьмя российскими регионами силы ПВО сбили и подавили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Как сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, в результате атаки беспилотников на АЗС погиб водитель 8-й областной пожарной части, еще три сотрудника служб, прибывших на место происшествия, пострадали.По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов Шебекинского городского округа."В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса во двор в многоквартирном доме в пяти квартирах выбиты окна, повреждено остекление в одном из подъездов и посечен фасад. Осколками посечены 12 автомобилей. В селе Муром различные повреждения выявлены в трех частных жилых домовладениях. На территории одного частного жилого домовладения загорелась надворная постройка", - написал он в своем ТГ-канале, уточнив, что пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую областьСилами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и VampireРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада

белгородская область

орловская область

краснодарский край

брянская область

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2024

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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости сво, пво, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, орловская область, краснодарский край, брянская область