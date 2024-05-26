https://crimea.ria.ru/20240526/silami-rossiyskoy-pvo-sbity-5-raket-atacms-i-32-snaryada-himars-1137606790.html

Силами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и Vampire

Силами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и Vampire - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Силами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и Vampire

Средства ПВО России за сутки сбили пять вражеских ракет, 32 реактивных снаряда западного производства и 41 вражеский беспилотник. Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T14:20

2024-05-26T14:20

2024-05-26T14:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Средства ПВО России за сутки сбили пять вражеских ракет, 32 реактивных снаряда западного производства и 41 вражеский беспилотник. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены два склада боеприпасов ВСУ и скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 603 самолета, 274 вертолета, 24656 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16166 танков и других боевых бронированных машин, 1314 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9860 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22007 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Противокорабельная ракета "Нептун" и 29 Vampire сбиты над БелгородомРабота ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракетыБолее 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, himars, ракеты atacms, рсзо vampire, вооруженные силы россии, новости, пво