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Силами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и Vampire
Силами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и Vampire - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Силами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и Vampire
Средства ПВО России за сутки сбили пять вражеских ракет, 32 реактивных снаряда западного производства и 41 вражеский беспилотник. Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T14:20
2024-05-26T14:20
2024-05-26T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Средства ПВО России за сутки сбили пять вражеских ракет, 32 реактивных снаряда западного производства и 41 вражеский беспилотник. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены два склада боеприпасов ВСУ и скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 603 самолета, 274 вертолета, 24656 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16166 танков и других боевых бронированных машин, 1314 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9860 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22007 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Противокорабельная ракета "Нептун" и 29 Vampire сбиты над БелгородомРабота ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракетыБолее 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки
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министерство обороны рф, новости сво, himars, ракеты atacms, рсзо vampire, вооруженные силы россии, новости, пво
Силами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и Vampire
Пять ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и Vampire сбиты за сутки – Минобороны РФ
14:20 26.05.2024 (обновлено: 14:30 26.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Средства ПВО России за сутки сбили пять вражеских ракет, 32 реактивных снаряда западного производства и 41 вражеский беспилотник. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 32 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства, противокорабельная ракета "Нептун", а также 41 беспилотный летательный аппарат", – сказано в сообщении.
Кроме того, поражены два склада боеприпасов ВСУ и скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 603 самолета, 274 вертолета, 24656 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16166 танков и других боевых бронированных машин, 1314 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9860 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22007 единиц специальной военной автомобильной техники.
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