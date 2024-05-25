https://crimea.ria.ru/20240525/pvo-sbila-raketu-neptun-i-29-snaryadov-vampire-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137598804.html
Противокорабельная ракета "Нептун" и 29 Vampire сбиты над Белгородом
Противокорабельная ракета "Нептун" и 29 Vampire сбиты над Белгородом - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Противокорабельная ракета "Нептун" и 29 Vampire сбиты над Белгородом
Российские средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" и 29 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T23:25
2024-05-25T23:25
2024-05-25T23:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" и 29 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России"Около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением противокорабельной ракеты (ПКР) "Нептун" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении.По данным ведомства, дежурными средствами ПВО одна ПКР "Нептун" и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью.
https://crimea.ria.ru/20240525/chislo-pogibshikh-v-belgorode-vyroslo-do-4-chelovek-1137598463.html
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Противокорабельная ракета "Нептун" и 29 Vampire сбиты над Белгородом
ПВО сбила ракету "Нептун" и 29 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью - МО РФ
23:25 25.05.2024 (обновлено: 23:26 25.05.2024)