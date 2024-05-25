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Противокорабельная ракета "Нептун" и 29 Vampire сбиты над Белгородом - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Противокорабельная ракета "Нептун" и 29 Vampire сбиты над Белгородом
Противокорабельная ракета "Нептун" и 29 Vampire сбиты над Белгородом - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Противокорабельная ракета "Нептун" и 29 Vampire сбиты над Белгородом
Российские средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" и 29 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T23:25
2024-05-25T23:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" и 29 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России"Около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением противокорабельной ракеты (ПКР) "Нептун" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении.По данным ведомства, дежурными средствами ПВО одна ПКР "Нептун" и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью.
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, атака всу на белгород, новости, министерство обороны рф
Противокорабельная ракета "Нептун" и 29 Vampire сбиты над Белгородом

ПВО сбила ракету "Нептун" и 29 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью - МО РФ

23:25 25.05.2024 (обновлено: 23:26 25.05.2024)
 
© Фото: аппарат Ради национальной безопасности и обороны УкраиныИспытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
© Фото: аппарат Ради национальной безопасности и обороны Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" и 29 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России
"Около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением противокорабельной ракеты (ПКР) "Нептун" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, дежурными средствами ПВО одна ПКР "Нептун" и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью.
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22:29
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиАтака ВСУ на БелгородНовостиМинистерство обороны РФ
 
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23:25Противокорабельная ракета "Нептун" и 29 Vampire сбиты над Белгородом
22:29Число погибших в результате атак ВСУ на Белгород выросло до 4 человек
22:13Отбой воздушной тревоги в Севастополе
21:57Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:55Главное за день: 25 мая
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