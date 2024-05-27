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Два беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший

Два беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Два беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший

Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки беспилотников на АЗС в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T06:07

2024-05-27T06:07

2024-05-27T06:21

орловская область

андрей клычков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки беспилотников на АЗС в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.По его информации, утром украинские боевики осуществили массированную атаку на область. В результате произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны, пострадала часть фасада административного здания.Когда на место происшествия приехали сотрудники оперативных служб и администрации города, на территории АЗС упали еще один дрон. На месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы.Накануне три беспилотника были уничтожены над Орловской областью.2 мая на территории региона во время обезвреживания дронов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений. Читайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую областьСилами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и VampireРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада

орловская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, андрей клычков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости