https://crimea.ria.ru/20240527/dva-bespilotnika-upali-na-azs-v-orlovskoy-oblasti-est-pogibshiy-1137614154.html
Два беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший
Два беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Два беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший
Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки беспилотников на АЗС в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T06:07
2024-05-27T06:07
2024-05-27T06:21
орловская область
андрей клычков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132882887_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_67b044d859dfea8b3d8183cdfea2693c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки беспилотников на АЗС в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.По его информации, утром украинские боевики осуществили массированную атаку на область. В результате произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны, пострадала часть фасада административного здания.Когда на место происшествия приехали сотрудники оперативных служб и администрации города, на территории АЗС упали еще один дрон. На месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы.Накануне три беспилотника были уничтожены над Орловской областью.2 мая на территории региона во время обезвреживания дронов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений. Читайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую областьСилами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и VampireРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада
орловская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132882887_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_4527986f0b8ff5d11e0e34e2c6f23c66.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, андрей клычков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Два беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший
Один погиб и трое ранены в результате атаки беспилотников на АЗС в Орловской области
06:07 27.05.2024 (обновлено: 06:21 27.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки беспилотников на АЗС в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
По его информации, утром украинские боевики осуществили массированную атаку на область. В результате произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны, пострадала часть фасада административного здания.
Когда на место происшествия приехали сотрудники оперативных служб и администрации города, на территории АЗС упали еще один дрон.
"По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали",- написал Клычков в своем ТГ-канале.
На месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы.
Накануне три беспилотника были уничтожены над Орловской областью.
2 мая на территории региона во время обезвреживания дронов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры,
что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений.
Читайте также на РИА Новости Крым: