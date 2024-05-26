Рейтинг@Mail.ru
Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240526/mirnyy-zhitel-ranen-v-rezultate-ataki-ukrainskogo-drona-na-belgorodchine-1137611845.html
Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА в поселке Борисовка ранения получил мирный житель. РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T19:33
2024-05-26T19:47
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
обстрелы белгородской области
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137611911_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aba5dc2727037225c382905cb4978d83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА в поселке Борисовка ранения получил мирный житель.Отмечается, что у пострадавшего осколочные ранения груди, рук и ног, он госпитализирован. Кроме того, в результате удара повреждены девять автомобилей, три из которых загорелись.Также Гладков сообщил, что над Шебекинским городским округом сработала система ПВО - сбиты два снаряда РСЗО "Ольха" на подлете к городу."Пострадала одна мирная жительница. Женщина с контузией самообратилась в районную ЦРБ. После оказания медицинской помощи будет переведена для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.По информации губернатора, после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Ржевка различные повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Еще в 3 домовладениях частично разрушены кровли и стены. Повреждены 9 автомобилей, один из них полностью сгорел.На территории промзоны произошло возгорание, собственными силами жителей очаг возгорания был оперативно потушен. Также повреждены линии водо-, газо- и электроснабжения. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.
https://crimea.ria.ru/20240526/bespilotnaya-ataka-vsu-na-belgorod---mirnyy-zhitel-poluchil-raneniya-litsa-1137610303.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137611911_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_07df02f5b96be78f344a495884535a9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, обстрелы белгородской области, новости
Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

19:33 26.05.2024 (обновлено: 19:47 26.05.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА в поселке Борисовка ранения получил мирный житель.
"Поселок Борисовка Борисовского района подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией на стоянку коммерческого предприятия пострадал один мирный житель, который в момент атаки находился в автомобиле", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что у пострадавшего осколочные ранения груди, рук и ног, он госпитализирован. Кроме того, в результате удара повреждены девять автомобилей, три из которых загорелись.
Также Гладков сообщил, что над Шебекинским городским округом сработала система ПВО - сбиты два снаряда РСЗО "Ольха" на подлете к городу.
"Пострадала одна мирная жительница. Женщина с контузией самообратилась в районную ЦРБ. После оказания медицинской помощи будет переведена для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.
По информации губернатора, после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Ржевка различные повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Еще в 3 домовладениях частично разрушены кровли и стены. Повреждены 9 автомобилей, один из них полностью сгорел.
На территории промзоны произошло возгорание, собственными силами жителей очаг возгорания был оперативно потушен. Также повреждены линии водо-, газо- и электроснабжения. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.
ВСУ
16:31
Беспилотная атака ВСУ на Белгород - мирный житель получил ранения лица
 
Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:46В жизни важно найти неравнодушного врача: история семьи медиков из Крыма
19:33Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
19:01Севастопольцы завоевали золото и серебро на международном турнире дзюдо
18:31Путин прилетел в Узбекистан с государственным визитом
18:14В Ереване потребовали выдвинуть архиепископа Баграта в премьеры
18:04Америка "умывает руки": почему Байден не едет на конференцию по Украине
17:42Шольц выступил против ударов Украины западным оружием по территории РФ
17:07Из весны в лето - прогноз погоды для Крыма на грядущую неделю
16:31Беспилотная атака ВСУ на Белгород - мирный житель получил ранения лица
16:17Сто программистов из пяти стран будут соревноваться в Севастополе
15:46Вино и шоколад на 11 миллионов долларов: как Украина "изучала пингвинов"
15:31Химические предприятия Крыма нарастили объемы производства
15:10В Следкоме рассказали подробности столкновения сухогруза с ж/д мостом
14:39Армия России движется вглубь обороны врага – уничтожены еще 1590 боевиков
14:20Силами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и Vampire
14:02В Ростове-на-Дону речное судно врезалось в железнодорожный мост
13:52Лавров: Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении РФ
13:26Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области
12:58Сооружение АЭС с малыми ядерными реакторами готовят Россия и Узбекистан
12:31Варшава не останется в стороне: Медведев ответил Польше об ударах по РФ
Лента новостейМолния