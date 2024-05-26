https://crimea.ria.ru/20240526/mirnyy-zhitel-ranen-v-rezultate-ataki-ukrainskogo-drona-na-belgorodchine-1137611845.html
Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА в поселке Борисовка ранения получил мирный житель. РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T19:33
2024-05-26T19:33
2024-05-26T19:47
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
обстрелы белгородской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА в поселке Борисовка ранения получил мирный житель.Отмечается, что у пострадавшего осколочные ранения груди, рук и ног, он госпитализирован. Кроме того, в результате удара повреждены девять автомобилей, три из которых загорелись.Также Гладков сообщил, что над Шебекинским городским округом сработала система ПВО - сбиты два снаряда РСЗО "Ольха" на подлете к городу."Пострадала одна мирная жительница. Женщина с контузией самообратилась в районную ЦРБ. После оказания медицинской помощи будет переведена для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.По информации губернатора, после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Ржевка различные повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Еще в 3 домовладениях частично разрушены кровли и стены. Повреждены 9 автомобилей, один из них полностью сгорел.На территории промзоны произошло возгорание, собственными силами жителей очаг возгорания был оперативно потушен. Также повреждены линии водо-, газо- и электроснабжения. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.
https://crimea.ria.ru/20240526/bespilotnaya-ataka-vsu-na-belgorod---mirnyy-zhitel-poluchil-raneniya-litsa-1137610303.html
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, обстрелы белгородской области, новости
Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
19:33 26.05.2024 (обновлено: 19:47 26.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА в поселке Борисовка ранения получил мирный житель.
"Поселок Борисовка Борисовского района подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией на стоянку коммерческого предприятия пострадал один мирный житель, который в момент атаки находился в автомобиле", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что у пострадавшего осколочные ранения груди, рук и ног, он госпитализирован. Кроме того, в результате удара повреждены девять автомобилей, три из которых загорелись.
Также Гладков сообщил, что над Шебекинским городским округом сработала система ПВО - сбиты два снаряда РСЗО "Ольха" на подлете к городу.
"Пострадала одна мирная жительница. Женщина с контузией самообратилась в районную ЦРБ. После оказания медицинской помощи будет переведена для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.
По информации губернатора, после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Ржевка различные повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Еще в 3 домовладениях частично разрушены кровли и стены. Повреждены 9 автомобилей, один из них полностью сгорел.
На территории промзоны произошло возгорание, собственными силами жителей очаг возгорания был оперативно потушен. Также повреждены линии водо-, газо- и электроснабжения. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.