https://crimea.ria.ru/20240526/mirnyy-zhitel-ranen-v-rezultate-ataki-ukrainskogo-drona-na-belgorodchine-1137611845.html

Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА в поселке Борисовка ранения получил мирный житель. РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T19:33

2024-05-26T19:33

2024-05-26T19:47

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

белгородская область

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА в поселке Борисовка ранения получил мирный житель.Отмечается, что у пострадавшего осколочные ранения груди, рук и ног, он госпитализирован. Кроме того, в результате удара повреждены девять автомобилей, три из которых загорелись.Также Гладков сообщил, что над Шебекинским городским округом сработала система ПВО - сбиты два снаряда РСЗО "Ольха" на подлете к городу."Пострадала одна мирная жительница. Женщина с контузией самообратилась в районную ЦРБ. После оказания медицинской помощи будет переведена для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.По информации губернатора, после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Ржевка различные повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Еще в 3 домовладениях частично разрушены кровли и стены. Повреждены 9 автомобилей, один из них полностью сгорел.На территории промзоны произошло возгорание, собственными силами жителей очаг возгорания был оперативно потушен. Также повреждены линии водо-, газо- и электроснабжения. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.

https://crimea.ria.ru/20240526/bespilotnaya-ataka-vsu-na-belgorod---mirnyy-zhitel-poluchil-raneniya-litsa-1137610303.html

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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, обстрелы белгородской области, новости