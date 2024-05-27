https://crimea.ria.ru/20240527/raketa-vsu-popala-v-zdanie-pensionnogo-fonda-na-khersonschine-5-ranenykh-1137616698.html

Ракета ВСУ попала в здание Пенсионного фонда на Херсонщине: 5 раненых

Ракета ВСУ попала в здание Пенсионного фонда на Херсонщине: 5 раненых - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Ракета ВСУ попала в здание Пенсионного фонда на Херсонщине: 5 раненых

Пять человек получили ранения в результате ракетного обстрела поселка Нижние Серогозы Генического района Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T10:05

2024-05-27T10:05

2024-05-27T10:19

херсонская область

владимир сальдо

обстрелы всу

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Пять человек получили ранения в результате ракетного обстрела поселка Нижние Серогозы Генического района Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор также подчеркнул, что напротив здания фонда находится школа. Во время удара в ней проходили экзамены. "Однако киевских боевиков это нисколько не смутило", - отметил Сальдо.25 мая в результате обстрела ВСУ были аварийно отключены от электроснабжения несколько населенных пунктов Новокаховского городского округа Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Сброс воды на ДнепроГЭС: что будет с населенными пунктами на левобережьеПятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках ВСУ ударили тяжелыми минами по мирным жителям Каховки – ранены трое

херсонская область

новые регионы россии

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2024

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херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, новости