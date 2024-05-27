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Ракета ВСУ попала в здание Пенсионного фонда на Херсонщине: 5 раненых
Ракета ВСУ попала в здание Пенсионного фонда на Херсонщине: 5 раненых - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Ракета ВСУ попала в здание Пенсионного фонда на Херсонщине: 5 раненых
Пять человек получили ранения в результате ракетного обстрела поселка Нижние Серогозы Генического района Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T10:05
2024-05-27T10:05
2024-05-27T10:19
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Пять человек получили ранения в результате ракетного обстрела поселка Нижние Серогозы Генического района Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор также подчеркнул, что напротив здания фонда находится школа. Во время удара в ней проходили экзамены. "Однако киевских боевиков это нисколько не смутило", - отметил Сальдо.25 мая в результате обстрела ВСУ были аварийно отключены от электроснабжения несколько населенных пунктов Новокаховского городского округа Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Сброс воды на ДнепроГЭС: что будет с населенными пунктами на левобережьеПятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках ВСУ ударили тяжелыми минами по мирным жителям Каховки – ранены трое
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херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, новости
Ракета ВСУ попала в здание Пенсионного фонда на Херсонщине: 5 раненых
Пять человек ранены в результате ракетного удара по селу в Херсонской области - Сальдо
10:05 27.05.2024 (обновлено: 10:19 27.05.2024)