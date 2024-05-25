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4500 абонентов без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ
4500 абонентов без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.05.2024
4500 абонентов без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ
Обрыв проводов в результате обстрела противника привел к аварийному отключению электроснабжения в нескольких населенных пунктах Новокаховского городского округа РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T20:23
2024-05-25T20:23
2024-05-25T20:23
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
электросети
электроэнергия
отключение электроэнергии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Обрыв проводов в результате обстрела противника привел к аварийному отключению электроснабжения в нескольких населенных пунктах Новокаховского городского округа Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.И добавил, что ремонтные бригады приступят к работе в ближайшее время.
https://crimea.ria.ru/20240525/obstrel-belgoroda-vsu-dvoe-pogibli-i-10-postradali-1137595906.html
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), электросети, электроэнергия, отключение электроэнергии, новости
4500 абонентов без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ
4500 абонентов остались без света в Херсонской области из-за обстрелов ВС