https://crimea.ria.ru/20240525/4500-abonentov-bez-sveta-v-khersonskoy-oblasti-iz-za-obstrelov-vsu-1137596852.html

4500 абонентов без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ

4500 абонентов без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.05.2024

4500 абонентов без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ

Обрыв проводов в результате обстрела противника привел к аварийному отключению электроснабжения в нескольких населенных пунктах Новокаховского городского округа РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T20:23

2024-05-25T20:23

2024-05-25T20:23

владимир сальдо

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

электросети

электроэнергия

отключение электроэнергии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Обрыв проводов в результате обстрела противника привел к аварийному отключению электроснабжения в нескольких населенных пунктах Новокаховского городского округа Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.И добавил, что ремонтные бригады приступят к работе в ближайшее время.

https://crimea.ria.ru/20240525/obstrel-belgoroda-vsu-dvoe-pogibli-i-10-postradali-1137595906.html

херсонская область

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2024

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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), электросети, электроэнергия, отключение электроэнергии, новости