Рейтинг@Mail.ru
4500 абонентов без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240525/4500-abonentov-bez-sveta-v-khersonskoy-oblasti-iz-za-obstrelov-vsu-1137596852.html
4500 абонентов без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ
4500 абонентов без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.05.2024
4500 абонентов без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ
Обрыв проводов в результате обстрела противника привел к аварийному отключению электроснабжения в нескольких населенных пунктах Новокаховского городского округа РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T20:23
2024-05-25T20:23
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
электросети
электроэнергия
отключение электроэнергии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_bf0826ee6387c3d56742af08d5137c9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Обрыв проводов в результате обстрела противника привел к аварийному отключению электроснабжения в нескольких населенных пунктах Новокаховского городского округа Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.И добавил, что ремонтные бригады приступят к работе в ближайшее время.
https://crimea.ria.ru/20240525/obstrel-belgoroda-vsu-dvoe-pogibli-i-10-postradali-1137595906.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_31b56c77fb8bf5a11ab870e495a4b695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), электросети, электроэнергия, отключение электроэнергии, новости
4500 абонентов без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ

4500 абонентов остались без света в Херсонской области из-за обстрелов ВС

20:23 25.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНе работающая лампа
Не работающая лампа - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Обрыв проводов в результате обстрела противника привел к аварийному отключению электроснабжения в нескольких населенных пунктах Новокаховского городского округа Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Днепрянах, Обрывках, Масловке, Райском-2 и частично в Новой Каховке без света остаются 4 500 тысяч абонентов Херсоноблэнерго", - написал он в своем ТГ-канале.
И добавил, что ремонтные бригады приступят к работе в ближайшее время.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
19:05
Мощный обстрел ВСУ: двое погибли и 10 пострадали в Белгородской области
 
Владимир СальдоХерсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ЭлектросетиЭлектроэнергияОтключение электроэнергииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Собранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы
21:10ВСУ ударили по Белгороду "Вампирами" - есть жертвы и разрушения
21:05Королева цветов: в Крыму небывалое цветение роз - фото
20:40Дроны-камикадзе сжигают дома и авто в Белгородской области: ранен ребенок
20:234500 абонентов без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ
20:02В Крыму откроется выставка в честь годовщины подвига брига "Меркурий"
19:44Украина до выборов в США не доживет - мнение эксперта
19:36Власти недовольны качеством работы коммунальных служб в Евпатории
19:05Мощный обстрел ВСУ: двое погибли и 10 пострадали в Белгородской области
19:01В Севастополе стрельба второй раз за день
18:54Охотник на Кубани вместо медведя выстрелил в человека
18:37По встречке: в ДТП на Ялтинской трассе пострадало 3 детей и 2 взрослых
18:31В Крыму ответили на слова генсека НАТО об ударах по России
18:18Гибель мирных крымчан и "просроченный" Зеленский - топ новостей недели
17:40НАТО не будет направлять войска на Украину - Столтенберг
17:11Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК: главные тезисы
16:48Предприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – Путин
16:11Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
16:01Маргарита Терехова попала в больницу в состоянии средней тяжести
15:46Почему Шольц не даст Украине Taurus – мнение эксперта
Лента новостейМолния