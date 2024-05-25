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Сброс воды на ДнепроГЭС: что будет с населенными пунктами на левобережье - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Сброс воды на ДнепроГЭС: что будет с населенными пунктами на левобережье
Сброс воды на ДнепроГЭС: что будет с населенными пунктами на левобережье - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Сброс воды на ДнепроГЭС: что будет с населенными пунктами на левобережье
Подтопление из-за сбросов Украиной воды на ДнепроГЭС не угрожает населенным пунктам Херсонской области на левобережье Днепра, так как скорость потока уменьшится РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T08:32
2024-05-25T08:36
днепрогэс
новости
запорожская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
днепр
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Подтопление из-за сбросов Украиной воды на ДнепроГЭС не угрожает населенным пунктам Херсонской области на левобережье Днепра, так как скорость потока уменьшится до места расположения разрушенной Каховской плотины, сказал РИА Новости начальник Центра управления в кризисных ситуациях Илья Ефимов.Сотрудники МЧС будут держать ситуацию на контроле до стабилизации уровня воды. Согласно прогнозу, скорость потока уменьшится до места расположения разрушенной Каховской плотины, после чего вода равномерно стечет в низовья реки Днепр, объяснил Ефимов.Накануне губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье открыты все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, вода движется в сторону Херсонской области.В прошлом году ВСУ в ночь на 6 июня ударили по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению нескольких районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Киева варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Российские власти заявили, что Киев подорвал Каховскую ГЭС в связи с ослаблением позиций ВСУ на Херсонском направлении, откуда перебросил войска в район так называемого контрнаступления.Почти через два месяца после случившегося, порядка 163 миллионов рублей господдержки выплатили жителям пострадавших от наводнения районов. Это материальная помощь, компенсации за вред здоровью и потерю имущества, а также выплаты в связи со смертью близких родственниковЧитайте также на РИА Новости Крым:В Росводресурсов рассказали о восстановлении плотины Каховской ГЭСУрон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде КрымаКак Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады
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Новости
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днепрогэс, новости, запорожская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), днепр, херсонская область, происшествия
Сброс воды на ДнепроГЭС: что будет с населенными пунктами на левобережье

Из-за сброса воды на ДнепроГЭС левобережью Днепра подтопление не угрожает – МЧС

08:32 25.05.2024 (обновлено: 08:36 25.05.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Шустов / Перейти в фотобанкДнепровская гидроэлектростанция в Запорожье
Днепровская гидроэлектростанция в Запорожье - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Валерий Шустов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Подтопление из-за сбросов Украиной воды на ДнепроГЭС не угрожает населенным пунктам Херсонской области на левобережье Днепра, так как скорость потока уменьшится до места расположения разрушенной Каховской плотины, сказал РИА Новости начальник Центра управления в кризисных ситуациях Илья Ефимов.
"Главное управление МЧС России по Херсонской области ранее уже получило прогноз возможных рисков в случае сброса воды из шлюзов плотины на ДнепроГЭС. Согласно справке Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области, населенным пунктам на левобережье Днепра не угрожает подтопление", – сказал он.
Сотрудники МЧС будут держать ситуацию на контроле до стабилизации уровня воды. Согласно прогнозу, скорость потока уменьшится до места расположения разрушенной Каховской плотины, после чего вода равномерно стечет в низовья реки Днепр, объяснил Ефимов.
Накануне губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье открыты все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, вода движется в сторону Херсонской области.
В прошлом году ВСУ в ночь на 6 июня ударили по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению нескольких районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Киева варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Российские власти заявили, что Киев подорвал Каховскую ГЭС в связи с ослаблением позиций ВСУ на Херсонском направлении, откуда перебросил войска в район так называемого контрнаступления.
Почти через два месяца после случившегося, порядка 163 миллионов рублей господдержки выплатили жителям пострадавших от наводнения районов. Это материальная помощь, компенсации за вред здоровью и потерю имущества, а также выплаты в связи со смертью близких родственников
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