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В освобожденной Волновахе за три года восстановили более 300 объектов - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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В освобожденной Волновахе за три года восстановили более 300 объектов
В освобожденной Волновахе за три года восстановили более 300 объектов - РИА Новости Крым, 11.03.2025
В освобожденной Волновахе за три года восстановили более 300 объектов
В освобожденной в 2022 году Волновахе за три года усилиями Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа восстановлены более 300 социальных и... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T10:22
2025-03-11T10:22
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новости сво
новости
инфраструктура
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В освобожденной в 2022 году Волновахе за три года усилиями Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа восстановлены более 300 социальных и инфраструктурных объектов, а также жилых домов. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в годовщину освобождения города.Особое внимание уделено памяти тех, кто отдал жизнь за свободу Донбасса, добавил Пушилин. В частности, Дворец культуры в Волновахе носит имя Героя России и ДНР Владимира Жоги, в честь него также установлен памятник.Кроме того, совместно с российскими общественниками восстановлены мемориал "Жертвам фашизма" и памятник Воинам-освободителям.Волноваха – город на юго-западе ДНР. Был освобожден группировкой войск Донецкой Народной Республики 11 марта 2022 года в ходе специальной военной операции. Перед началом СВО в районе Волновахи была сосредоточена наиболее крупная в Донбассе группировка украинский войск – порядка 120 тысяч человек. Город был одним из ключевых узлов обороны ВСУ в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В освобожденной Авдеевке 35 семей заселились в восстановленный домВ ДНР открыты перинатальный и региональный сосудистый центры – ПушилинКогда начнут строить новый аэропорт в Донецке
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, инфраструктура, новые регионы россии
В освобожденной Волновахе за три года восстановили более 300 объектов

В Волновахе ДНР за три года восстановлены более 300 объектов инфраструктуры и соцсферы

10:22 11.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВосстановление Волновахи в ДНР
Восстановление Волновахи в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В освобожденной в 2022 году Волновахе за три года усилиями Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа восстановлены более 300 социальных и инфраструктурных объектов, а также жилых домов. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в годовщину освобождения города.
"Челябинская область восстановила 40 объектов, включая дороги, уличное освещение, сквер, стоматологическую поликлинику и детские сады. Ямало-Ненецкий автономный округ сдал 285 объектов: жилые дома, школы, детские сады, дома культуры, спорткомплекс, стадионы, больницу, станцию переливания крови и другие объекты социальной инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.
Особое внимание уделено памяти тех, кто отдал жизнь за свободу Донбасса, добавил Пушилин. В частности, Дворец культуры в Волновахе носит имя Героя России и ДНР Владимира Жоги, в честь него также установлен памятник.
Кроме того, совместно с российскими общественниками восстановлены мемориал "Жертвам фашизма" и памятник Воинам-освободителям.
Волноваха – город на юго-западе ДНР. Был освобожден группировкой войск Донецкой Народной Республики 11 марта 2022 года в ходе специальной военной операции. Перед началом СВО в районе Волновахи была сосредоточена наиболее крупная в Донбассе группировка украинский войск – порядка 120 тысяч человек. Город был одним из ключевых узлов обороны ВСУ в Донбассе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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