https://crimea.ria.ru/20250311/v-osvobozhdennoy-volnovakhe-za-tri-goda-vosstanovili-bolee-300-obektov-1144818948.html

В освобожденной Волновахе за три года восстановили более 300 объектов

В освобожденной Волновахе за три года восстановили более 300 объектов - РИА Новости Крым, 11.03.2025

В освобожденной Волновахе за три года восстановили более 300 объектов

В освобожденной в 2022 году Волновахе за три года усилиями Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа восстановлены более 300 социальных и... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T10:22

2025-03-11T10:22

2025-03-11T10:22

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В освобожденной в 2022 году Волновахе за три года усилиями Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа восстановлены более 300 социальных и инфраструктурных объектов, а также жилых домов. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в годовщину освобождения города.Особое внимание уделено памяти тех, кто отдал жизнь за свободу Донбасса, добавил Пушилин. В частности, Дворец культуры в Волновахе носит имя Героя России и ДНР Владимира Жоги, в честь него также установлен памятник.Кроме того, совместно с российскими общественниками восстановлены мемориал "Жертвам фашизма" и памятник Воинам-освободителям.Волноваха – город на юго-западе ДНР. Был освобожден группировкой войск Донецкой Народной Республики 11 марта 2022 года в ходе специальной военной операции. Перед началом СВО в районе Волновахи была сосредоточена наиболее крупная в Донбассе группировка украинский войск – порядка 120 тысяч человек. Город был одним из ключевых узлов обороны ВСУ в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В освобожденной Авдеевке 35 семей заселились в восстановленный домВ ДНР открыты перинатальный и региональный сосудистый центры – ПушилинКогда начнут строить новый аэропорт в Донецке

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, инфраструктура, новые регионы россии