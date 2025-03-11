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В Крыму на день перекроют въезд и выезд в одном из сел - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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В Крыму на день перекроют въезд и выезд в одном из сел
В Крыму на день перекроют въезд и выезд в одном из сел - РИА Новости Крым, 11.03.2025
В Крыму на день перекроют въезд и выезд в одном из сел
Въезд и выезд в село Ореховка Кировского района Крыма перекроют в связи с учениями, сообщение об этом появилось в официальный Telegram-канале крымского... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T09:43
2025-03-11T09:43
учения
крым
новости крыма
кировский район крыма
безопасность республики крым и севастополя
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Въезд и выезд в село Ореховка Кировского района Крыма перекроют в связи с учениями, сообщение об этом появилось в официальный Telegram-канале крымского правительства.По информации районной администрации, во время учений сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение автомобилей на въезд и выезд из села.Правоохранители просят сохранять жителей и гостей района сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, а также доверять проверенным источникам информации.На территории Республики Крым и города Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. 3 февраля 2023 года в регионе ввели высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозыОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыАксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей
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учения, крым, новости крыма, кировский район крыма, безопасность республики крым и севастополя, ограничение движения
В Крыму на день перекроют въезд и выезд в одном из сел

В Крыму 14 марта перекроют въезд и выезд в селе Ореховка

09:43 11.03.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСовместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
Совместные учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым, Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Въезд и выезд в село Ореховка Кировского района Крыма перекроют в связи с учениями, сообщение об этом появилось в официальный Telegram-канале крымского правительства.
"Учения будут проводиться 14 марта с 10:00 до 18:00 на территории села Ореховка по ул. Клубная", - говорится в сообщении.
По информации районной администрации, во время учений сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение автомобилей на въезд и выезд из села.
Правоохранители просят сохранять жителей и гостей района сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, а также доверять проверенным источникам информации.
На территории Республики Крым и города Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.
3 февраля 2023 года в регионе ввели высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
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