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В Крыму на день перекроют въезд и выезд в одном из сел

В Крыму на день перекроют въезд и выезд в одном из сел - РИА Новости Крым, 11.03.2025

В Крыму на день перекроют въезд и выезд в одном из сел

Въезд и выезд в село Ореховка Кировского района Крыма перекроют в связи с учениями, сообщение об этом появилось в официальный Telegram-канале крымского... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T09:43

2025-03-11T09:43

2025-03-11T09:43

учения

крым

новости крыма

кировский район крыма

безопасность республики крым и севастополя

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Въезд и выезд в село Ореховка Кировского района Крыма перекроют в связи с учениями, сообщение об этом появилось в официальный Telegram-канале крымского правительства.По информации районной администрации, во время учений сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение автомобилей на въезд и выезд из села.Правоохранители просят сохранять жителей и гостей района сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, а также доверять проверенным источникам информации.На территории Республики Крым и города Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. 3 февраля 2023 года в регионе ввели высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозыОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыАксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей

https://crimea.ria.ru/20250212/drony-nad-krymom-i-okhrana-perimetra----yarkie-kadry-ucheniy-barsov-1144119514.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, крым, новости крыма, кировский район крыма, безопасность республики крым и севастополя, ограничение движения