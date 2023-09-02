https://crimea.ria.ru/20230902/v-rosvodresursov-rasskazali-o-vosstanovlenii-plotiny-kakhovskoy-ges-1131113757.html
В Росводресурсов рассказали о восстановлении плотины Каховской ГЭС
В Росводресурсов рассказали о восстановлении плотины Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 02.09.2023
В Росводресурсов рассказали о восстановлении плотины Каховской ГЭС
Плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище технически возможно восстановить, решения будут приняты, когда создадутся все необходимые для этого условия,... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T08:06
2023-09-02T08:06
2023-09-02T08:06
каховская гэс
северо-крымский канал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище технически возможно восстановить, решения будут приняты, когда создадутся все необходимые для этого условия, сообщил РИА Новости глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.По его словам, когда "сложатся все необходимые условия", технические решения будут реализованы.Глава ведомства подчеркнул, что правительство РФ с 2014 года уделяет "особое внимание" вопросу водоснабжения Крыма. Реализовано множество мероприятий, связанных с рационализацией использования воды в секторе жилищно-коммунального хозяйства, со снижением потерь в сетях и вовлечением дополнительных подземных источников."На сегодняшний день полуостров водными ресурсами обеспечен как для нужд промышленного водоснабжения, так и для хозяйственно-бытового", - добавил глава ведомства.Ранее главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов заявил РИА Новости, что восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал может помочь насосная станция, которая будет закачивать ее из Днепра.
https://crimea.ria.ru/20230823/spetsialisty-nashli-sposob-zapolnit-vodoy-severo-krymskiy-kanal--saldo-1130889123.html
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каховская гэс, северо-крымский канал, росводресурсы, новости, новые регионы россии, херсонская область
В Росводресурсов рассказали о восстановлении плотины Каховской ГЭС
Восстановить Каховскую плотину и водохранилище технически возможно - глава Росводресурсов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище технически возможно восстановить, решения будут приняты, когда создадутся все необходимые для этого условия, сообщил РИА Новости глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
"Каховское водохранилище и плотину в тех или иных параметрах восстановить возможно. Есть разные мнения – на прежнем месте или другом, с гидроэлектростанцией или без. Это решение подобрать можно, но я бы сказал, что сейчас на повестке дня больше вопрос восстановления работоспособности каналов - Северо-Крымского и Каховского магистрального, как основных источников питания, необходимого для обеспечения сельского хозяйства Херсонской, Запорожской областей и Крыма", - сказал Кириллов.
По его словам, когда "сложатся все необходимые условия", технические решения будут реализованы.
Глава ведомства подчеркнул, что правительство РФ с 2014 года уделяет "особое внимание" вопросу водоснабжения Крыма. Реализовано множество мероприятий, связанных с рационализацией использования воды в секторе жилищно-коммунального хозяйства, со снижением потерь в сетях и вовлечением дополнительных подземных источников.
"На сегодняшний день полуостров водными ресурсами обеспечен как для нужд промышленного водоснабжения, так и для хозяйственно-бытового", - добавил глава ведомства.
Ранее главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов заявил РИА Новости, что восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал может помочь насосная станция, которая будет закачивать ее из Днепра.