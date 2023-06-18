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Выросло число жертв наводнения в результате ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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Выросло число жертв наводнения в результате ЧП на Каховской ГЭС
Выросло число жертв наводнения в результате ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Выросло число жертв наводнения в результате ЧП на Каховской ГЭС
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35 человек. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T21:56
2023-06-18T21:56
разрушение каховской гэс
херсонская область
новые регионы россии
андрей алексеенко
общество
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35 человек. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Он также рассказал о текущей работе по ликвидации последствий катастрофы. В частности, для предотвращения инфекционных заболеваний медики вакцинировали уже 2380 человек. В Новой Каховке и Алешках во всех пунктах временного размещения людям из пострадавших районов выплачивают компенсации по 10 тысяч рублей, сегодня выплаты начались в Голопристанском округе. Ветеринарная служба и коммунальщики собрали и утилизировали около тысячи павших животных. Места их гибели обеззараживают, а также вакцинируют всех домашних и сельхозживотных, чтобы не допустить вспышек инфекций. Также силами Минобороны и МЧС проводится дезинфекция кладбищ, улиц и объектов. Все трансформаторные подстанции в Новокаховском округе (кроме одной в селе Корсунка) подключены, в Алешковском округе восстановили четыре подстанции, в Голопристанском - три. Дома и объекты подключают по мере их просушки.В воскресенье врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. Уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает.ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Восстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – экспертВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСПосле схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке
херсонская область
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РИА Новости Крым
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разрушение каховской гэс, херсонская область, новые регионы россии, андрей алексеенко, общество, происшествия, новости
Выросло число жертв наводнения в результате ЧП на Каховской ГЭС

Число жертв наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35 человек

21:56 18.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазрушенный из-за подтопления дом в Корсунке
Разрушенный из-за подтопления дом в Корсунке - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35 человек. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"Ситуация на вечер 18 июня, в целом, прежняя. Нацисты бьют по нам, мы работаем. Весь день проводили подворовые обходы населенных пунктов зоны ЧС, шел комплекс работ по ликвидации последствий наводнения во всех трех пострадавших районах. К сожалению, число погибших выросло до 35 человек", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

Он также рассказал о текущей работе по ликвидации последствий катастрофы. В частности, для предотвращения инфекционных заболеваний медики вакцинировали уже 2380 человек. В Новой Каховке и Алешках во всех пунктах временного размещения людям из пострадавших районов выплачивают компенсации по 10 тысяч рублей, сегодня выплаты начались в Голопристанском округе.
Ветеринарная служба и коммунальщики собрали и утилизировали около тысячи павших животных. Места их гибели обеззараживают, а также вакцинируют всех домашних и сельхозживотных, чтобы не допустить вспышек инфекций. Также силами Минобороны и МЧС проводится дезинфекция кладбищ, улиц и объектов.
Все трансформаторные подстанции в Новокаховском округе (кроме одной в селе Корсунка) подключены, в Алешковском округе восстановили четыре подстанции, в Голопристанском - три. Дома и объекты подключают по мере их просушки.
В воскресенье врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. Уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает.
ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.
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Разрушение Каховской ГЭСХерсонская областьНовые регионы РоссииАндрей АлексеенкоОбществоПроисшествияНовости
 
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