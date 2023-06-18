Выросло число жертв наводнения в результате ЧП на Каховской ГЭС
Число жертв наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35 человек
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазрушенный из-за подтопления дом в Корсунке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35 человек. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Ситуация на вечер 18 июня, в целом, прежняя. Нацисты бьют по нам, мы работаем. Весь день проводили подворовые обходы населенных пунктов зоны ЧС, шел комплекс работ по ликвидации последствий наводнения во всех трех пострадавших районах. К сожалению, число погибших выросло до 35 человек", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
Он также рассказал о текущей работе по ликвидации последствий катастрофы. В частности, для предотвращения инфекционных заболеваний медики вакцинировали уже 2380 человек. В Новой Каховке и Алешках во всех пунктах временного размещения людям из пострадавших районов выплачивают компенсации по 10 тысяч рублей, сегодня выплаты начались в Голопристанском округе.
Ветеринарная служба и коммунальщики собрали и утилизировали около тысячи павших животных. Места их гибели обеззараживают, а также вакцинируют всех домашних и сельхозживотных, чтобы не допустить вспышек инфекций. Также силами Минобороны и МЧС проводится дезинфекция кладбищ, улиц и объектов.
Все трансформаторные подстанции в Новокаховском округе (кроме одной в селе Корсунка) подключены, в Алешковском округе восстановили четыре подстанции, в Голопристанском - три. Дома и объекты подключают по мере их просушки.
В воскресенье врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. Уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает.
ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.
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