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ВСУ выпустили более 60 снарядов и 9 ракет по левобережью Херсонщины
ВСУ выпустили более 60 снарядов и 9 ракет по левобережью Херсонщины - РИА Новости Крым, 18.06.2023
ВСУ выпустили более 60 снарядов и 9 ракет по левобережью Херсонщины
ВСУ за минувшие сутки выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области более 60 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T12:03
2023-06-18T12:03
2023-06-18T12:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области более 60 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня украинские боевики обстреляли населенные пункты Днепряны, Саги, Корсунка, Казачьи Лагери, Песчановка, выпустив 36 снарядов из ствольной артиллерии.Ночью обстрелы не прекратились — 26 снарядов прилетело в Новую Каховку, Каховку, Васильевку и Таврийск.По Лазурному были выпущены семь ракет из РСЗО HIMARS, средствами ПВО пять из них сбиты. По населенному пункту Партизаны стреляли, предположительно, двумя ракетами Storm Shadow, одну из них сбили средства ПВО.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:"Санитарная зона" на Украине: где остановятся российские войскаКогда закончится СВО на Украине – мнениеУ ВСУ нет шансов в контрнаступлении – Путин
https://crimea.ria.ru/20230617/kontrnastuplenie-vsu-i-mir-posle-svo-top-novostey-nedeli-1129449161.html
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новости, всу (вооруженные силы украины), сво, херсон, украина, новые регионы россии
ВСУ выпустили более 60 снарядов и 9 ракет по левобережью Херсонщины
Более 60 снарядов и 9 ракет выпустили ВСУ по левобережью Херсонской области
12:03 18.06.2023 (обновлено: 12:04 18.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области более 60 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня украинские боевики обстреляли населенные пункты Днепряны, Саги, Корсунка, Казачьи Лагери, Песчановка, выпустив 36 снарядов из ствольной артиллерии.
Ночью обстрелы не прекратились — 26 снарядов прилетело в Новую Каховку, Каховку, Васильевку и Таврийск.
По Лазурному были выпущены семь ракет из РСЗО HIMARS, средствами ПВО пять из них сбиты. По населенному пункту Партизаны стреляли, предположительно, двумя ракетами Storm Shadow, одну из них сбили средства ПВО.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
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