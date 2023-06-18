https://crimea.ria.ru/20230618/vsu-vypustili-bolee-60-snaryadov-i-9-raket-po-levoberezhyu-khersonschiny-1129456991.html

ВСУ выпустили более 60 снарядов и 9 ракет по левобережью Херсонщины

ВСУ выпустили более 60 снарядов и 9 ракет по левобережью Херсонщины - РИА Новости Крым, 18.06.2023

ВСУ выпустили более 60 снарядов и 9 ракет по левобережью Херсонщины

ВСУ за минувшие сутки выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области более 60 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T12:03

2023-06-18T12:03

2023-06-18T12:04

новости

всу (вооруженные силы украины)

сво

херсон

украина

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127095228_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_37490c6b944d80336c3f7982421a2c4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области более 60 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня украинские боевики обстреляли населенные пункты Днепряны, Саги, Корсунка, Казачьи Лагери, Песчановка, выпустив 36 снарядов из ствольной артиллерии.Ночью обстрелы не прекратились — 26 снарядов прилетело в Новую Каховку, Каховку, Васильевку и Таврийск.По Лазурному были выпущены семь ракет из РСЗО HIMARS, средствами ПВО пять из них сбиты. По населенному пункту Партизаны стреляли, предположительно, двумя ракетами Storm Shadow, одну из них сбили средства ПВО.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:"Санитарная зона" на Украине: где остановятся российские войскаКогда закончится СВО на Украине – мнениеУ ВСУ нет шансов в контрнаступлении – Путин

https://crimea.ria.ru/20230617/kontrnastuplenie-vsu-i-mir-posle-svo-top-novostey-nedeli-1129449161.html

херсон

украина

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, всу (вооруженные силы украины), сво, херсон, украина, новые регионы россии