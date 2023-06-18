https://crimea.ria.ru/20230618/aktivnaya-faza-proshla-chto-izvestno-o-posledstviyakh-potopa-na-khersonschine-1129457685.html

Активная фаза прошла: что известно о последствиях потопа на Херсонщине

Активная фаза прошла: что известно о последствиях потопа на Херсонщине - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Активная фаза прошла: что известно о последствиях потопа на Херсонщине

Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. Уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской... РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T15:20

2023-06-18T15:20

2023-06-18T15:20

разрушение каховской гэс

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. Уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Уровень воды резко снижается"Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тысяч подтопленных домов", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, за прошедшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище упал больше чем на четыре метра. Ожидается, что "полная сработка водохранилища произойдет к понедельнику, 19 июня".Из Херсонской области эвакуированы тысячи людейТакже он уточнил, что две тысячи эвакуированных граждан размещены в пунктах временного размещения. В больницах в результате ЧС оказались 107 человек.Кроме того, за сутки от инфекционных заболеваний вакцинированы 420 жителей региона (всего — 1,8 тыс.), активно прививают и животных, отметил врио губернатора.Пострадавшие от потопа получают выплаты"Вчера единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей выплачена 405 жителям области", - уточнил Сальдо.Всего с начала ЧС такие выплаты получили уже 1,5 тысяч человек, добавил он.Кроме того, по информации Сальдо, количество сил и средств, которые участвуют в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, увеличивается. К этому моменту задействованы 1275 человек и 334 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат людиВ России создана правительственная комиссия по ситуации в ХерсонщинеУходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в Каховке

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разрушение каховской гэс, херсонская область, владимир сальдо, новости, новые регионы россии, происшествия, общество