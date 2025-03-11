https://crimea.ria.ru/20250311/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-massirovannogo-naleta-bpla-na-podmoskove-1144818394.html
Дело о теракте возбуждено после массированного налета БПЛА на Подмосковье
Дело о теракте возбуждено после массированного налета БПЛА на Подмосковье - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Дело о теракте возбуждено после массированного налета БПЛА на Подмосковье
По факту массированных атак московского региона украинскими беспилотниками Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". Об этом... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T09:48
2025-03-11T09:48
2025-03-11T09:53
подмосковье
московская область
атака дронов всу на подмосковье
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. По факту массированных атак московского региона украинскими беспилотниками Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подмосковье, московская область, атака дронов всу на подмосковье, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, новости, украина
Материал дополняется
Дело о теракте возбуждено после массированного налета БПЛА на Подмосковье
СК возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки БПЛА на Подмосковье
09:48 11.03.2025 (обновлено: 09:53 11.03.2025)