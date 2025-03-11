https://crimea.ria.ru/20250311/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-massirovannogo-naleta-bpla-na-podmoskove-1144818394.html

Дело о теракте возбуждено после массированного налета БПЛА на Подмосковье

Дело о теракте возбуждено после массированного налета БПЛА на Подмосковье - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Дело о теракте возбуждено после массированного налета БПЛА на Подмосковье

По факту массированных атак московского региона украинскими беспилотниками Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". Об этом... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T09:48

2025-03-11T09:48

2025-03-11T09:53

подмосковье

московская область

атака дронов всу на подмосковье

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. По факту массированных атак московского региона украинскими беспилотниками Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

подмосковье

московская область

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, московская область, атака дронов всу на подмосковье, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, новости, украина