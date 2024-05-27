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Выросло число пострадавших от удара ВСУ по АЗС в Орловской области - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Выросло число пострадавших от удара ВСУ по АЗС в Орловской области
Выросло число пострадавших от удара ВСУ по АЗС в Орловской области - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Выросло число пострадавших от удара ВСУ по АЗС в Орловской области
Число получивших ранения в результате атаки ВСУ по гражданскому объекту в городе Ливны Орловской области возросло до шести, один из пострадавших в реанимации... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T16:52
2024-05-27T16:53
орловская область
андрей клычков
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Число получивших ранения в результате атаки ВСУ по гражданскому объекту в городе Ливны Орловской области возросло до шести, один из пострадавших в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Ранее глава области сообщал об одном погибшем и троих пострадавших в результате атаки беспилотников на АЗС.Кроме того, один из беспилотников повредил автодорогу Ливны – Русский Брод и линию электропередачи возле нее. В настоящее время ведутся восстановительные работы, решается вопрос о страховых выплатах."Помимо погибшего сотрудника пожарной части, два человека находятся в травматологическом отделении с ранениями, один сотрудник правоохранительных органов – в реанимации. Еще троим пострадавшим была оказана медицинская помощь", – продолжил губернатор.Все пострадавшие получат выплату в размере 200 тысяч рублей, семья погибшего – один миллион рублей, отметил он.В регионе планируют представить к наградам участников ликвидации атаки. Данный вопрос, как и оказание поддержки семьям пострадавших, губернатор взял под личный контроль.В настоящее время на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.Читайте также на РИА Новости Крым:Повторный удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине: умерла мирная жительницаВСУ атаковали дроном автостоянку в Грайвороне: ранена женщинаПри атаке дрона ВСУ в Херсонской области ранены 16 человек
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орловская область, андрей клычков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Выросло число пострадавших от удара ВСУ по АЗС в Орловской области

Число пострадавших от удара украинского дрона по АЗС в Орловской области возросло до шести

16:52 27.05.2024 (обновлено: 16:53 27.05.2024)
 
© ТГ-канал Губернатор КлычковЧисло пострадавших от удара украинского дрона по АЗС в Орловской области возросло до шести
Число пострадавших от удара украинского дрона по АЗС в Орловской области возросло до шести
© ТГ-канал Губернатор Клычков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Число получивших ранения в результате атаки ВСУ по гражданскому объекту в городе Ливны Орловской области возросло до шести, один из пострадавших в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Ранее глава области сообщал об одном погибшем и троих пострадавших в результате атаки беспилотников на АЗС.

"По уточненным данным, во время утренней атаки повреждения получили АЗС, частная газовая заправка, а также расположенный рядом автосервис и несколько машин. В здании пропускного пункта нефтебазы выбиты окна", – сообщил Клычков.

Кроме того, один из беспилотников повредил автодорогу Ливны – Русский Брод и линию электропередачи возле нее. В настоящее время ведутся восстановительные работы, решается вопрос о страховых выплатах.
"Помимо погибшего сотрудника пожарной части, два человека находятся в травматологическом отделении с ранениями, один сотрудник правоохранительных органов – в реанимации. Еще троим пострадавшим была оказана медицинская помощь", – продолжил губернатор.
Все пострадавшие получат выплату в размере 200 тысяч рублей, семья погибшего – один миллион рублей, отметил он.
В регионе планируют представить к наградам участников ликвидации атаки. Данный вопрос, как и оказание поддержки семьям пострадавших, губернатор взял под личный контроль.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
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Орловская областьАндрей КлычковНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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