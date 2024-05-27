https://crimea.ria.ru/20240527/vyroslo-chislo-postradavshikh-ot-udara-vsu-po-azs-v-orlovskoy-oblasti-1137628603.html

Выросло число пострадавших от удара ВСУ по АЗС в Орловской области

Выросло число пострадавших от удара ВСУ по АЗС в Орловской области - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Выросло число пострадавших от удара ВСУ по АЗС в Орловской области

Число получивших ранения в результате атаки ВСУ по гражданскому объекту в городе Ливны Орловской области возросло до шести, один из пострадавших в реанимации... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T16:52

2024-05-27T16:52

2024-05-27T16:53

орловская область

андрей клычков

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Число получивших ранения в результате атаки ВСУ по гражданскому объекту в городе Ливны Орловской области возросло до шести, один из пострадавших в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Ранее глава области сообщал об одном погибшем и троих пострадавших в результате атаки беспилотников на АЗС.Кроме того, один из беспилотников повредил автодорогу Ливны – Русский Брод и линию электропередачи возле нее. В настоящее время ведутся восстановительные работы, решается вопрос о страховых выплатах."Помимо погибшего сотрудника пожарной части, два человека находятся в травматологическом отделении с ранениями, один сотрудник правоохранительных органов – в реанимации. Еще троим пострадавшим была оказана медицинская помощь", – продолжил губернатор.Все пострадавшие получат выплату в размере 200 тысяч рублей, семья погибшего – один миллион рублей, отметил он.В регионе планируют представить к наградам участников ликвидации атаки. Данный вопрос, как и оказание поддержки семьям пострадавших, губернатор взял под личный контроль.В настоящее время на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.Читайте также на РИА Новости Крым:Повторный удар ВСУ по Соцфонду на Херсонщине: умерла мирная жительницаВСУ атаковали дроном автостоянку в Грайвороне: ранена женщинаПри атаке дрона ВСУ в Херсонской области ранены 16 человек

орловская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, андрей клычков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)