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ВСУ атаковали дроном автостоянку в Грайвороне: ранена женщина - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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ВСУ атаковали дроном автостоянку в Грайвороне: ранена женщина
ВСУ атаковали дроном автостоянку в Грайвороне: ранена женщина - РИА Новости Крым, 27.05.2024
ВСУ атаковали дроном автостоянку в Грайвороне: ранена женщина
ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автостоянку в Белгородской области, ранена женщина. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T10:52
2024-05-27T10:52
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автостоянку в Белгородской области, ранена женщина. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, женщина получила сквозное ранение левой нижней конечности. Ей на месте оказали помощь участники территориальной самообороны, скорая доставила пострадавшую в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь."На стоянке повреждены 13 легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте. Данные по повреждениям уточняются", - добавил Гладков.Ранее в понедельник пять человек получили ранения в результате ракетного обстрела поселка Нижние Серогозы Генического района Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный обстрел ВСУ: двое погибли и 10 пострадали в Белгородской областиЖенщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области4500 абонентов без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ атаковали дроном автостоянку в Грайвороне: ранена женщина

Мирная жительница ранена в Белгородской области во время атаки беспилотника ВСУ

10:52 27.05.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАвтомобильная стоянка в центре города Грайворон подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа.
Автомобильная стоянка в центре города Грайворон подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автостоянку в Белгородской области, ранена женщина. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Автомобильная стоянка в центре города Грайворон подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, женщина получила сквозное ранение левой нижней конечности. Ей на месте оказали помощь участники территориальной самообороны, скорая доставила пострадавшую в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"На стоянке повреждены 13 легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте. Данные по повреждениям уточняются", - добавил Гладков.
Ранее в понедельник пять человек получили ранения в результате ракетного обстрела поселка Нижние Серогозы Генического района Херсонской области.
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Обстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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