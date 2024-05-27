https://crimea.ria.ru/20240527/vsu-atakovali-dronom-avtostoyanku-v-grayvorone-ranena-zhenschina-1137617971.html

ВСУ атаковали дроном автостоянку в Грайвороне: ранена женщина

ВСУ атаковали дроном автостоянку в Грайвороне: ранена женщина - РИА Новости Крым, 27.05.2024

ВСУ атаковали дроном автостоянку в Грайвороне: ранена женщина

ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автостоянку в Белгородской области, ранена женщина. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T10:52

2024-05-27T10:52

2024-05-27T10:52

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автостоянку в Белгородской области, ранена женщина. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, женщина получила сквозное ранение левой нижней конечности. Ей на месте оказали помощь участники территориальной самообороны, скорая доставила пострадавшую в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь."На стоянке повреждены 13 легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте. Данные по повреждениям уточняются", - добавил Гладков.Ранее в понедельник пять человек получили ранения в результате ракетного обстрела поселка Нижние Серогозы Генического района Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный обстрел ВСУ: двое погибли и 10 пострадали в Белгородской областиЖенщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области4500 абонентов без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости